Umlaute URL-gerecht kodieren oder dekodieren

Kennerinnen und Kenner von Franz Hohlers Werk dürften wohl trotzdem erraten, was mit einer Webadresse wie «www.amazon.de/Die-R%C3%BCckeroberung-Erz%C3%A4hlungen-Franz-Hohler/dp/3442743214/» gemeint ist. Aber manchmal sind solche Webadressen schwer zu entziffern. Und es kann auch vorkommen, dass Sie in einem bestehenden Link ein Wort durch ein korrekt kodiertes anderes Wort ersetzen wollen.

Bei beidem hilft die Webseite https://www.andre-jochim.de/url-encode.htm. Tippen Sie die kodierte Variante ins untere Feld oder die unkodierte ins obere. Je nach Bedarf klicken Sie auf codieren oder decodieren, schon zeigt Ihnen die Seite an, was damit gemeint ist. Ein weiteres Tool finden Sie hier. Damit enthüllen Sie leicht, dass das Wort «Gr%C3%A4chen» (oben, im Artikelvorspann) eigentlich «Grächen» ist; eine Ortschaft im Kanton Wallis.