Umsteiger-Tipps für Chrome OS Flex

Tipp 11: Drucker hinzufügenStellen Sie sicher, dass ihr Chrome-Gerät mit demselben WLAN wie der Drucker verbunden ist. Via Infobereich öffnen Sie die Einstellungen. Suchen Sie im Suchfeld oben nach Drucker. Wählen Sie aus den Vorschlägen Drucker hinzufügen aus. Unser Canon-Drucker wurde automatisch erkannt und aufgelistet. Rechts davon klicken Sie auf «Einrichten». Anschliessend sollte er direkt hinzugefügt werden. Künftig können Sie ihn beim Dokumentendruck unter «Ziel» via «Mehr …» auswählen