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Claudia Maag
25. Apr 2022

Umsteiger-Tipps für Chrome OS Flex

Bildschirmfoto Infobereich und Update

Tipp 1: Update installierenDirekt nach den wenigen Schritten, die es erfordert, um Ihr Google-Konto auf dem Gerät einzurichten und sich dadurch bei Chrome OS Flex anzumelden, sollte Ihnen angezeigt werden, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf «Zum Aktualisieren neu starten»

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Infobereich mit Sprach-Symbol

Tipp 2: Tastaturlayout ändernSie tippen «Plaz» statt «Play» – doch eigentlich haben Ihre Finger die korrekten Tasten erwischt? Dann ist die Tastatur wohl standardmässig auf das US-Layout eingestellt. Tippen Sie unten rechts auf den Infobereich. Dort steht in unserem Beispiel «US». Klicken Sie darauf. Die Tastatur finden Sie auf derzweitenSeite

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Infobereich mit Screenshot-Funktion

Tipp 3: Screenshot erstellenAuch hier klicken Sie unten rechts in den Infobereich und wählen dann den Menüpunkt «Screenshot». Sie können entweder den ganzen Bildschirm aufzeichnen, einen bestimmten Bereich durch Ziehen auswählen oder einen Fenster-Screenshot erstellen. Alternativ geht auch eine Videoaufzeichnung. Screenshots werden automatisch gespeichert (Downloads) und können via Schnellzugriff-Icon unten rechts geöffnet werden.Alternativ: Ctrl+F5

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Screenshot Web-Version von Microsoft Office

Tipp 4: Microsoft Office verwendenMit an Bord sind Googles Office-Programme Dokumente und Tabellen. Doch wer Microsoft Office bevorzugt, kann dies via Webversion erledigen. Loggen Sie sich via (Chrome-)Browser auf der Webseitelogin.microsoftonline.commit Ihrem Microsoft-Konto ein. Nun haben Sie Zugriff auf Outlook, Word, Excel, Teams etc.

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Screenshot der Einstellungen für die Suchmaschine

Tipp 5: Suchmaschine ändernSie können den Begriff entweder in den Launcher eingeben (unten links) oder via Infobereich (u.r.) die Einstellungen öffnen (Zahnrad-Symbol). Beim Menüpunkt «Suchmaschine» stehen in der Drop-Down-Liste nebst Google Ecosia, Yahoo, DuckDuckGo oder Bing zur Auswahl

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Screenshot Phone Hub

Tipp 6: Phone HubBeim Einrichten wird man direkt gefragt, ob man sein Handy verbinden möchte. Anschliessend finden Sie unten rechts (Infobereich) ein Handy-Symbol. Dies ist der Phone Hub. Per Klick kann man hier Hotspot aktivieren, Smartphone stumm schalten oder das Handy suchen. Ausserdem kann man am Chrome-Laptop die Smartphone-Nachrichten aufrufen, wenn man dies einrichtet.

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Screenshot Schnellzugriff

Tipp 7: Schnellzugriff verwendenEbenfalls rechts beim Infobereich, gleich links des Phone Hub, ist der Schnellzugriff. Hier können Sie Dateien anpinnen und die Screenshots sind darüber rascher zu finden.

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Einstellungen zum Wiederherstellen von Apps

Tipp 8: Apps beim Start wiederherstellenÖffnen Sie die Einstellungen (Zahnradsymbol) und klicken auf den Menüpunkt Apps. Hier finden Sie Apps beim Start wiederherstellen. Ändern Sie dies via Drop-down-Menü von «Jedes Mal fragen» zu «Immer wiederherstellen».

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Screenshot der Datei-Suche

Tipp 9: Dateien suchenSie können via Launcher (unten links) Dateien suchen. Klicken Sie auf den Aufwärtspfeil, um mehr Apps zu sehen (z. B. Google Fotos). Oder Sie klicken unten in der Menüleiste auf das Ordnersymbol (Meine Dateien). Hier finden Sie sowohl die lokalen Dateien sowie Ihre in der Google-Drive-Cloud gespeicherten Dokumente

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Profilbild fürs Gerätekonto auswählen

Tipp 10: Bild Gerätekonto ändernGehen Sie wieder zu den Einstellungen. Klicken Sie links auf den Menüpunkt «Personalisierung». Hier finden Sie zuoberst nebst «Hintergrund» und «Bildschirmschoner» oben auch «Bild des Gerätekontos ändern». Wählen Sie eines der Bilder aus

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Screenshot Druckereinrichtung

Tipp 11: Drucker hinzufügenStellen Sie sicher, dass ihr Chrome-Gerät mit demselben WLAN wie der Drucker verbunden ist. Via Infobereich öffnen Sie die Einstellungen. Suchen Sie im Suchfeld oben nach Drucker. Wählen Sie aus den Vorschlägen Drucker hinzufügen aus. Unser Canon-Drucker wurde automatisch erkannt und aufgelistet. Rechts davon klicken Sie auf «Einrichten». Anschliessend sollte er direkt hinzugefügt werden. Künftig können Sie ihn beim Dokumentendruck unter «Ziel» via «Mehr …» auswählen

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Screenshot Herunterfahren-Symbol

Tipp 12: Abmelden oder Gerät herunterfahrenKlicken Sie unten rechts auf den Infobereich. Ganz oben sehen Sie Ihr Google-Konto-Profilbild. Rechts davon finden Sie die Schaltfläche «Abmelden». Wiederum rechts davon sehen Sie einen Power-Button, um den Chrome-OS-Flex-Laptop herunterzufahren.

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