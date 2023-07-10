Unerkannt im Internet surfen

Wer im Internet surft, hinterlässt zwangsläufig Spuren. Bei jedem Aufruf von Webseiten werden Daten gespeichert – sowohl auf dem eigenen Computer als auch auf dem Server des Webseitenbetreibers. Diese dienen dazu, die Nutzer zu erkennen und ihr Verhalten zu analysieren.

Das kann durchaus Vorteile haben: Die Anbieter erkennen die individuellen Interessen und machen personalisierte Angebote. Sie lernen aus den Daten und nutzen diese, um die Webseiten zu optimieren. Nicht zuletzt dient die Nutzererkennung auch der Sicherheit, indem die Identität überprüft wird.

Die Nutzererkennung birgt aber auch Risiken: Durch das Sammeln persönlicher Daten wird die Privatsphäre beeinträchtigt, die personalisierte Werbung kann zu unerwünschten und teils auch lästigen Angeboten führen und wenn die Daten in falsche Hände geraten, können sie von Cyberkriminellen missbraucht werden, um in Benutzerkonten einzudringen und Identitäten zu stehlen. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen man seine wahre Identität nicht preisgeben möchte: Wer sich für ein Tool oder Spiel registriert und nicht sicher ist, ob die Daten privat bleiben und nicht plötzlich aufdringliche Werbemails im Posteingang landen, versteckt besser seine wahre Identität. Auch bei der Nutzung eines fremden oder öffentlichen Computers will man möglichst keine Spuren hinterlassen. Für all diese Fälle gibt es Lösungen, die permanent oder temporär schützen.

Cookies löschen

Die Vorteile des Löschens

Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden, wenn dieser eine Seite aufruft. Sie dienen dazu, den Benutzer bei zukünftigen Besuchen wiederzuerkennen und ihm zum Beispiel personalisierte Inhalte oder Einstellungen anzeigen zu können. Der Webbrowser des Besuchers sendet bei jeder Anfrage an die Website auch die gespeicherten Cookies, sodass die Seite die Identität des Benutzers erkennt und ihm entsprechende Funktionen sowie Informationen anbieten kann. Cookies können übrigens auch von Drittanbietern auf einer Website platziert werden, um beispielsweise Werbung auf der Homepage personalisiert anzuzeigen.

Es gibt mehrere Gründe, warum man Cookies löschen sollte: Sie werden verwendet, um persönliche Daten des Benutzers zu sammeln und seine Streifzüge durchs Internet zu verfolgen. Das Löschen kann dazu beitragen, diese Datensammlung zu verhindern. Ausserdem belegen die Cookies auf dem Computer eine Menge Speicherplatz, insbesondere wenn sie von vielen Websites platziert werden. Nicht zuletzt können Cookies auch von Hackern genutzt werden, um Zugang zu persönlichen Daten des Benutzers zu erlangen.

Die Nachteile des Löschens

Wenn Sie sämtliche Cookies auf Ihrem Computer löschen, werden Sie auf Webseiten, die personalisierte Angebote machen, nicht mehr erkannt. Das kann das Nutzererlebnis beeinträchtigen, weil sich die Webseite nicht mehr an die «Voreinstellungen» erinnert und Ihnen auch Funktionen und Angebote gezeigt werden, die Sie nie nutzen. Oder Anmeldedaten müssen jedes Mal neu eingegeben werden.

So löschen Sie Cookies

Das Löschen der Cookies funktioniert in allen Webbrowsern ähnlich, die Bezeichnung der Menüpunkte variiert jedoch, Bild 1: