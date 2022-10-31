Unerwünschte Websites aus Suchresultaten fernhalten

Es kann verschiedene Gründe geben, bestimmte Websites aus den Suchresultaten fernhalten zu wollen. Vielleicht haben Sie mit einem bestimmten Online-Shop so schlechte Erfahrungen gemacht, dass Sie seine Produkte aus Ihrer Websuche verbannen wollen. Oder dann gibts zum Beispiel Websites, die ihren Content stinkfrech aus anderen Sites und Foren klauen; sogar automatisiert und ohne deren Zustimmung. Weil sie aber besseres SEO (Suchmaschinenoptimierung) als die Originalseiten betreiben, erscheinen die notorischen Content-Kleptomanen in Suchmaschinen wie Google oder Bing weiter oben als die Originaldomains. Den eigentlichen Urhebern der Inhalte entgehen damit wertvolle Klicks und Einnahmen.

Spätestens, wenn man zum zweiten oder dritten Mal auf dieselbe Langfinger-Domain trifft, will man sie dauerhaft aus den Suchresultaten raushalten.

Variante 1: Manuell, per «Site»-Operator

Klar, man könnte etwa bei Google manuell den «Site:»-Operator mit Minuszeichen verwenden, z.B. so:

Beispielsuchbegriff -site:langfinger.example.com

Der offensichtliche Nachteil dabei: Es wird nicht bei dieser einen Domain bleiben. Und es wird anstrengend, sich diese alle zu merken und bei jeder Suche via Operator von Hand auszuschliessen.

Variante 2: Ein nützliches Add-on

In den Webbrowsern Firefox, Chrome und Safari lösen Sie diese Aufgabe am besten mit einem Add-on namens uBlacklist. Die englische (und japanische) Dokumentation finden Sie hier: https://iorate.github.io/ublacklist/docs. Die Erweiterung selbst kommt auf deutschsprachigen Systemen jedoch auch in Deutsch daher.

Die kostenlose Erweiterung ist einfach einzurichten und zu bedienen. Ab der nächsten Seite lesen Sie, wie das geht.

uBlacklist installieren

Wir zeigen es am Beispiel von Mozilla Firefox. In den anderen Browsern funktioniert es ähnlich.

Surfen Sie mit Firefox zur Downloadseite des uBlacklist-Add-ons. Klicken Sie auf Zu Firefox hinzufügen. Ein Adressleisten-Popup informiert Sie darüber, dass das Add-on Zugriff auf rund 190 Domains braucht. Darunter alle Top-Level-Domains von Google, z. B. google.com, google.de, google.ch und so weiter. Klicken Sie auf Hinzufügen.