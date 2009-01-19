Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Jan 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

USB-Festplatte an LAN anschliessen

Problem: Bei der Suche nach einer externen Festplatte habe ich gesehen, dass es auch welche gibt, die man am Router (mittels LAN/RJ45) anschliessen kann. Diese kosten aber einiges mehr. Gibt es auch Möglichkeiten, eine gewöhnliche USB-Platte ans Netzwerk zu hängen, um von den PCs einfach darauf zuzugreifen?

Linksys NSLU2 Netzwerk Storage

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Diese Möglichkeit besteht tatsächlich und kostet auch kein Vermögen.

Es gibt kleine Netzwerkspeicherserver, je nach Hersteller auch als Storage Link oder NAS bezeichnet. Verbinden Sie eines dieser Geräte mit dem Netzwerk und schliessen Sie daran je nach Ausstattung verschiedene Geräte mit USB- oder anderen Anschlüssen an.

Als Beispiel wäre da etwa die Synology USB-Station zu erwähnen, siehe Bild. Derzeit ist das Gerät bei Brack erhältlich (*Fr. 109.00). Daran lässt sich z.B. auch ein USB-Drucker netzwerktauglich machen. Es unterstützt laut Datenblatt allerdings nur die Dateisysteme FAT32 sowie das unter Linux gebräuchliche EXT3. Falls Sie Ihre Festplatten am liebsten mit NTFS formatieren, müssen Sie auf ein anderes Produkt oder Nachfolgegerät ausweichen.

Linksys NSLU2 Netzwerk Storage

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine Alternative wäre der Linksys NSLU2 Netzwerk Storage, im Moment bei Digitec (*Fr. 126.00) zu haben. Ihm fehlt ein Printserver zum Anschliessen eines Druckers, dafür unterstützt er laut Datenblatt die beiden Windows-Dateisysteme FAT32 und NTFS.

(*Preise vom 19.01.2009)

Weitere NAS-Lösungen haben wir im August 2008 genauer unter die Lupe genommen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Zubehör Bildbearbeitung Drucker Firmen Hardware Internet Kummerkasten Linux Netzwerk Speicher Windows Software & Tools Windows & PC Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare