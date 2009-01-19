USB-Festplatte an LAN anschliessen

Lösung: Diese Möglichkeit besteht tatsächlich und kostet auch kein Vermögen.

Es gibt kleine Netzwerkspeicherserver, je nach Hersteller auch als Storage Link oder NAS bezeichnet. Verbinden Sie eines dieser Geräte mit dem Netzwerk und schliessen Sie daran je nach Ausstattung verschiedene Geräte mit USB- oder anderen Anschlüssen an.

Als Beispiel wäre da etwa die Synology USB-Station zu erwähnen, siehe Bild. Derzeit ist das Gerät bei Brack erhältlich (*Fr. 109.00). Daran lässt sich z.B. auch ein USB-Drucker netzwerktauglich machen. Es unterstützt laut Datenblatt allerdings nur die Dateisysteme FAT32 sowie das unter Linux gebräuchliche EXT3. Falls Sie Ihre Festplatten am liebsten mit NTFS formatieren, müssen Sie auf ein anderes Produkt oder Nachfolgegerät ausweichen.