USB-Stick: Datei ist zu gross für das Zieldateisystem

Ein Klassiker: Man will schnell eine grosse Datei auf einen USB-Stick verschieben. Obwohl der Stick über eine grosse Speicherkapazität verfügt, reklamiert der Windows-Explorer und bekundet dies mit der Fehlermeldung: «Die Datei ist zu gross für das Zieldateisystem.»

Hier liegt eine triviale Ursache zugrunde: nämlich die FAT32-Formatierung. Noch immer liefern viele Hersteller auch grosse USB-Laufwerke im FAT32-Format aus. Dies vor allem aus Gründen der Kompatibilität zu anderen bzw. älteren Geräten. Einen in FAT32 formatieren Datenträger können alle Betriebssysteme lesen und beschreiben. Das Problem ist jedoch, dass FAT32 nur Dateigrössen bis maximal 4 GB zulässt. Das heisst: Ist die Datei grösser als 4 GB, können Sie diese nicht auf den so formatierten USB-Stick kopieren, obwohl auf jenem insgesamt genügend Platz wäre.

Windows kennt neben FAT32 auch die Dateisysteme NTFS und exFAT. Bei diesen beiden spielt die Dateigrösse keine Rolle.

Die Lösung besteht entweder darin, den USB-Stick im NTFS- oder exFAT-Format zu formatieren. Oder ihn ins NTFS-Format umzuwandeln.

Lösung 1: Neu formatieren

Ist Ihr USB-Stick noch leer bzw. ohne wichtige Dateien, formatieren Sie den Stick ganz einfach neu: Führen Sie im Windows-Explorer einen Rechtsklick auf den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks aus. Wählen Sie Formatieren. Im kleinen Fenster schalten Sie unter Dateisystem von FAT32 zum Beispiel auf NTFS oder auf exFAT um. Klicken Sie auf Starten und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dabei werden alle darauf befindlichen Dateien und Ordner gelöscht. Beim nächsten Versuch sollte sich die Datei auf den Stick kopieren lassen.