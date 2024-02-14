14. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.
Tipps
Valentinstag-Geschenke für Nerds
Last-Minute-Ideen gefällig? PCtipp hat Ihnen witzige und praktische Geschenkideen für Technikbegeisterte zum Valentinstag zusammengestellt.
Am kommenden Dienstag ist es dieses Jahr wieder so weit: Der Valentinstag steht vor der Tür. Falls Sie für Ihre bessere Hälfte jetzt noch kein Geschenk haben – geben Sie Gas. Auch für technikbegeisterte IT-ler und IT-lerinnen stellt sich jedes Jahr aufs neue die Frage nach dem richtigen Geschenk zum Valentinstag.
Unsere Vorschläge finden Sie unten in der Bildergalerie (für Details & Links: Anklicken zum Vergrössern).
Für jene, die mit dem Valentinstag überhaupt nichts anfangen können: Am 14. Februar findet ausserdem der I-Love-Free-Software-Day statt. Die Idee: Mitwirkenden von freier Software einfach mal Danke zu sagen.
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