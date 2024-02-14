Valentinstag-Geschenke für Nerds

Am kommenden Dienstag ist es dieses Jahr wieder so weit: Der Valentinstag steht vor der Tür. Falls Sie für Ihre bessere Hälfte jetzt noch kein Geschenk haben – geben Sie Gas. Auch für technikbegeisterte IT-ler und IT-lerinnen stellt sich jedes Jahr aufs neue die Frage nach dem richtigen Geschenk zum Valentinstag.

Unsere Vorschläge finden Sie unten in der Bildergalerie (für Details & Links: Anklicken zum Vergrössern).