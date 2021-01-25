Veraltetes Microsoft-Konto entfernen

Wichtige Tipps

Falls Sie sich schon fürs Windows-Login an diesem Rechner mit dem zu löschenden Konto anmelden, sollten Sie vorher auf ein lokales Konto umstellen. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Konten. Bei «Ihre Infos» benutzen Sie Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden. Stellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, starten Sie den Rechner neu und melden Sie sich mit den neuen lokalen Anmeldeinfos an diesem Rechner an. Anschliessend sollte es möglich sein, das veraltete Microsoft-Konto des Unternehmens oder der Schule wie oben erwähnt zu entfernen. Richten Sie das allenfalls neue Konto z.B. durch Anmelden in den Office-Apps oder via Start/Einstellungen/Konten bei Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen ein.

Möchten Sie ein weiterhin bestehendes Konto vom Rechner trennen, empfiehlt es sich, den Rechner auch online aus dem Konto zu entfernen: Melden Sie sich unter https://account.microsoft.com mit dem betroffenen Konto an. Falls Sie Windows Hello verwenden, ist das betroffene Gerät ein Identifikationsmerkmal für Ihr Microsoft-Konto. Stellen Sie online in Ihrem Microsoft-Konto via Sicherheit/Erweiterte Sicherheitsoptionen sicher, dass Sie sich durchs Entfernen des Geräts aus Ihrem Konto nicht selbst aus Ihrem Microsoft-Konto aussperren. Installieren Sie zum Beispiel auf Ihrem Smartphone die App Google Authenticator und greifen Sie via Neue Möglichkeit zur Anmeldung oder Verifizierung hinzufügen zu Code aus einer Authentifikator-App eingeben.

Ist gewährleistet, dass Sie das betroffene Gerät nicht zwingend brauchen, um sich auf einem anderen Gerät in Ihr Microsoft-Konto anzumelden, gehen Sie im Microsoft-Konto https://account.microsoft.com zu Geräte und klicken Sie beim betroffenen Gerät auf Verwalten. Klappen Sie Verwalten auf und wählen Sie (Gerätename) entfernen.