Vermissen Sie immer noch Solitaire, Minesweeper & Co?

Chess, FreeCell, Hearts, Mahjong, Minesweeper, Purple Place, Solitaire und SpiderSolitaire – wenn Sie bei diesen Namen nostalgisch an Ihre Windows-7-Zeit zurückdenken, sind Sie in diesem Artikel richtig. Diese acht Games lassen sich unter Windows 10 nachinstallieren und spielen, seit einige Nerds von Winaero sich die richtigen Dateien aus dem alten System zusammengepflückt und in ein Paket verschnürt haben.

Her mit den Games!

Surfen Sie zu https://win7games.com/#games. Sie landen beim Kapitel «Windows 7 Games for Windows 10». Scrollen Sie ein wenig herunter und klicken Sie etwas unterhalb von «Silent setup» auf den grossen grünen Button Download Games. Fahren Sie auch mal nur per Mauszeiger auf den grünen Download Games Button; in der Statusleiste müsste der Pfad «https://win7games.com/download/Win7Games4Win10_8_81_v2.zip» zu sehen sein. Dann ist es die richtige Datei. Nach dem Download finden Sie (meist in Ihrem Downloads-Ordner) eine Datei namens Win7Games4Win10_8_81_v2.zip. Klicken Sie mit rechts drauf, wählen Sie Alle extrahieren und klicken Sie auf Extrahieren. Im Downloads-Ordner entsteht neben der .zip-Datei ein Ordner namens Win7Games4Win10_8_81_v2. Öffnen Sie ihn per Doppelklick.

Doppelklicken Sie darin die Datei Windows 7 Games for Windows 10 and 8.exe (evtl. ist die .exe-Endung nicht sichtbar).