Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
19. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Wie verschickt man seine Threema-ID als Link?

Wenn Sie Ihre Threema-ID jemandem mitteilen möchten, kann diese Person Sie schnell und einfach zum Messenger hinzufügen.
Threema-Screenshots

Ihre Threema-ID können Sie quasi als Webseite verschicken

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Seine Threema-ID kann man seit circa zwei Jahren etwas eleganter teilen. Wie Sie einen Threema-Kontakt via QR-Code hinzufügen, ist übrigens in diesem Tipp erklärt.

  1. Der kürzeste Weg: Tippen Sie oben links auf Ihr Profilbild. Gleich neben der Threema-ID-Ziffer sehen Sie einen Teilen-Button. Tippen Sie darauf.

  2. Der etwas längere Weg: Gehen Sie im Messenger zum Tab Mein Profil.
  3. Ganz oben finden Sie unter Meine Threema-ID Ihre Threema-ID (Buchstaben und Zahlen). Rechts davon sind ein kleines QR-Code- und ein Teilen-Symbol.
  4. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie, mit welchem Programm (Whatsapp, Outlook, Slack, Twitter, WhatsApp, Threema etc.) der Link verschickt werden soll.

  5. Ihr Kontakt wird eine Nachricht mit dem Text Meine Threema-ID: https://threema.id/XXX erhalten.

  6. Die Person, welche diesen Link erhält, wird auf eine Threema-ID-Webseite weitergeleitet. Die- oder derjenige kann Ihren Kontakt entweder über einen Add-to-Threema-Button hinzufügen (auch Threema-Work) oder mit der Threema-App den QR-Code scannen.

Ihre Threema-ID können Sie quasi als Webseite verschicken

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version für Android (4.64-beta2) durchgeführt.

(Ursprung November 2019; aktualisiert am 19.01.22)

Kommentare

Messaging Schweiz Threema Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare