19. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie verschickt man seine Threema-ID als Link?
Wenn Sie Ihre Threema-ID jemandem mitteilen möchten, kann diese Person Sie schnell und einfach zum Messenger hinzufügen.
Seine Threema-ID kann man seit circa zwei Jahren etwas eleganter teilen. Wie Sie einen Threema-Kontakt via QR-Code hinzufügen, ist übrigens in diesem Tipp erklärt.
- Der kürzeste Weg: Tippen Sie oben links auf Ihr Profilbild. Gleich neben der Threema-ID-Ziffer sehen Sie einen Teilen-Button. Tippen Sie darauf.
- Der etwas längere Weg: Gehen Sie im Messenger zum Tab Mein Profil.
- Ganz oben finden Sie unter Meine Threema-ID Ihre Threema-ID (Buchstaben und Zahlen). Rechts davon sind ein kleines QR-Code- und ein Teilen-Symbol.
- Tippen Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie, mit welchem Programm (Whatsapp, Outlook, Slack, Twitter, WhatsApp, Threema etc.) der Link verschickt werden soll.
- Ihr Kontakt wird eine Nachricht mit dem Text Meine Threema-ID: https://threema.id/XXX erhalten.
- Die Person, welche diesen Link erhält, wird auf eine Threema-ID-Webseite weitergeleitet. Die- oder derjenige kann Ihren Kontakt entweder über einen Add-to-Threema-Button hinzufügen (auch Threema-Work) oder mit der Threema-App den QR-Code scannen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version für Android (4.64-beta2) durchgeführt.
(Ursprung November 2019; aktualisiert am 19.01.22)
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