Verschobene Dateien schnell wiederfinden

Hoppla, soeben hat man eine Datei im Explorer versehentlich gelöscht oder an einen falschen Ort verschoben. Zum Glück offeriert der Explorer die praktische Rückgängigfunktion.

Einen Schritt zurück

Egal, ob kopiert, verschoben, gelöscht oder unbenannt - im Windows-Explorer können Sie solche Vorgänge sofort wieder rückgängig machen. Öffnen Sie dazu im Windows-Explorer von Windows 7 bei gedrückter Alt-Taste den Befehl Bearbeiten und rufen Siedie Funktion Löschen rückgängig machen auf. Einmal betätigt, spult die Funktion das Missgeschick zurück. Eine soeben verschobene oder gelöschte Datei findet sich dann wieder in ihrem Ursprungsordner vor.