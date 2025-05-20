Versehentlich geschlossene Tabs wieder öffnen

Schon gewusst, dass Sie versehentlich geschlossene Browser-Tabs schnell wieder öffnen können? Klicken Sie im Browserfenster gleichzeitig auf die Tasten Ctrl+Shift+T (Strg+Umschalt+T), um den zuletzt geschlossenen Tab (Registerkarte) erneut zu öffnen. Drücken Sie diese Tastenkombination mehrmals hintereinander, falls Sie aus Versehen mehrere Registerkarten geschlossen haben. Das klappt in allen gängigen Desktop-Browsern.