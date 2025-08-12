Warum «vibriert» das Microsoft Surface beim Anfassen während dem Aufladen?

Vielleicht kennen Sie das auch vom einen oder anderen Gerät. Während mein Microsoft Surface Pro 4 am Ladegerät hängt und ich mit den Fingern über die metallische Rückseite streiche, fühlt sich diese kribblig an, fast wie ein Vibrieren. Sobald ich den Ladestecker ziehe, und das Gerät somit nur noch ab Akku läuft, hat der Spuk ein Ende. Das ist bei diesem Convertible kein neues Phänomen; das Gerät tut dies schon seit Jahren.

Etliche User, auch mit neueren Geräten, bekunden ihre Sorge angesichts dieses Phänomens. Wie ich beim Durchforsten einiger Foren herausfand, passiert dies nicht nur bei Surface-Geräten, sondern kann ganz allgemein bei Notebooks, Tablets oder auch Smartphones auftreten, die mit Metallgehäusen oder -rückseiten ausgestattet sind. Und wie etwa bei Galaxus und vor längerer Zeit bei Heise zu lesen war, betreffe es teilweise auch Apple-Geräte. Oder hier eine Fundstelle zu Acer.

Es handelt sich um sogenannten Berührstrom. Normalerweise fliesst Strom beim Aufladen von der Steckdose ins Gerät und wieder zurück. Beim Berührstrom fliesst, während Sie das Gerät berühren, ein winziger Teil des Stroms durch Sie hindurch. Die Strommenge, die Sie hierbei abbekommen, liege jedoch laut Microsoft weit unter dem zugelassenen Grenzwert. Laut des schon 2012 bei Heise erschienenen Artikels liege der Grenzwert bei 0,5 mA. Spürbar sei bei ihren Tests jedoch bereits ein Wert von 0,06 mA gewesen.

Ein Tipp: Bei meinem Surface hat sich das Phänomen stark vermindert, nachdem ich am «Netzteil-Klotz» das zweipolige Kabel (siehe Pfeil in der folgenden Abbildung) ausgesteckt und um 180° gedreht wieder eingesteckt habe.