Videos schneiden mit dem VLC Player

Das Vorgehen, um Videos zuzuschneiden, ist in der Regel keine grosse Hexerei, bieten doch allein die Smartphone-Apps heutzutage immer mehr handliche Schneidewerkzeuge. Wenn Sie aber sehr selten mit Videos hantieren und vielleicht soeben einen Kurzclip mit Ihrer DSLR-Kamera aufgezeichnet haben, müssen Sie nicht lange suchen, sofern Sie nur kurz den Anfang und das Ende eines Clips schneiden müssen. Denn etwas hat fast jeder Anwender auf seinem PC: den omnipotenten VLC Media Player. Das mächtige Video-Tool spielt so gut wie alle Formate ab und beherrscht eine Reihe von Streaming-Protokollen.

Wenn Sie den VLC Player haben, gehen Sie wie folgt vor, um einen Videoclip zuzuschneiden:

1. Erweiterte Steuerung nutzen

Öffnen Sie den VLC Media Player, hüpfen Sie von der Menüleiste zu den Werkzeugen und öffnen Sie von dort die Erweiterte Steuerung.