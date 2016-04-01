Viele TXT-Dateien zu einer verschmelzen

Wenn es nicht allzu viele Dateien sind, können Sie diese in einem Rutsch in Word importieren. Sind es deutlich mehr als ca. zwanzig Stück, greifen Sie zu einem Konsolenbefehl.

Lösung mit Word: Bis zu vielleicht zwanzig Stück klappt das noch mit vertretbaren Aufwand so: Öffnen Sie Word mit einem leeren bzw. neuen Dokument. Im Reiter Einfügen greifen Sie im Bereich «Text» unter Objekt zu Text aus Datei. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner, wählen Sie den Dateityp «Textdateien *.txt», halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt (DE-Tastaturen: Strg-Taste) und klicken Sie die zu importierenden Dateien nacheinander an. Sobald alle markiert sind, klicken Sie auf Einfügen. Jetzt müssen Sie aber für jede Datei mit einem Klick den Import bestätigen. Bei mehr als etwa zwanzig Dateien wird das etwas mühsam.