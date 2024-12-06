Vier kleine Excel-Tipps zum Ausprobieren

Manchmal sammeln sich einfach ein paar Tipps an, die man loswerden möchte oder auf die man gerade wieder gestossen ist. Voilà, hier gleich vier davon.

Frage: Kann Excel mit Hundertstelsekunden rechnen?

Antwort: Rechnen kann es damit, aber eingeben können Sie diese nicht. Glauben Sie nicht?

Lesen Sie diesen Artikel über Excel mit Hunderstelsekunden.

Oder noch besser diesen, etwas ausführlicheren, der im Grunde das Gleiche mit Tausendstelsekunden behandelt.

Fun Fact: LibreOffice Calc hat mit diesen Zeitwerten kein Problem, weshalb im zweiten Artikel nicht besonders diskret drauf hingewiesen wird, dass man zu LibreOffice greifen könnte.

Auf den nächsten Seiten aber noch ein paar Tipps, die in Excel richtig gut funktionieren.

Frage: Wie fügt man in einer Datumszelle auch den Wochentag in Kurzform ein?

Angenommen, Sie haben in Zelle A2 ein Datum. Per Rechtsklick undsteht unter Datum unter anderem die Formatierung mit dem ganzen Wochentags- und Monatsnamen zur Verfügung (z. B. Samstag, 01. Oktober 2022). Sie hätten es aber lieber kürzer: nur die Abkürzung des Wochentags und beim Monat nur die Zahl (Sa, 01.10.2022). Verwenden Sie stattdessen. Schreiben Sie dieses Format ins Feld «Typ»:

Damit erscheint das Datum im gewünschten Format. Falls Sie hinter dem Wochentag kein Komma wollen, lassen Sie es einfach weg.