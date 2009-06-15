VirtualBox lässt Maus nicht los

Lösung: Das liegt daran, dass die angegebene Host-Taste zum Befreien der Maus keine Tastenkombination ist, sondern schlicht und ergreifend die rechte Ctrl-Taste (oder Strg auf DE-Tastaturen). Zum Maus-Befreien also nur kurz die rechte Ctrl-Taste drücken und die Maus aus dem Fenster bewegen. Sobald Sie wieder in die virtuelle Maschine hineinklicken, ist sie erneut gefangen.

Falls Sie diese Funktion lieber auf einer anderen Taste hätten (z.B. auf der linken Ctrl-Taste), können Sie das in VirtualBox auch ändern: Öffnen Sie Datei/Globale Einstellungen/Eingabe. Hier lässt sich die gewünschte Taste festlegen.