Tipps & Tricks
Virtuelles Linux auf dem Windows-PC
In Microsofts Windows-Store ist zwar eine Anwendung «Ubuntu Linux» zu finden. Wer aber hoffte, es sei eine Art ausgewachsene virtuelle Linux-Maschine, der hat sich zu früh gefreut. Die Ubuntu-App, die Ubuntu-Herstellerin Canonical hier anbietet, bietet dem Nutzer «lediglich» Zugriff auf die Kommandozeile (das Konsolenfenster) von Ubuntu.
Wobei wir «lediglich» oben in Anführungszeichen gesetzt haben, denn für Entwickler, System- und Netzwerkadministratoren sind die im Konsolenfenster verfügbaren Tools natürlich überhaupt der einzig relevante oder wenigstens wichtigste Teil von Linux.
Wer sich mit Ubuntus Linux-Terminal in Windows 10 begnügen will, kann das Paket natürlich trotzdem installieren. Öffnen Sie den Windows-Store, tippen Sie Ubuntu ein, öffnen Sie das Ubuntu-Paket von Canonical und installieren Sie es. Möglicherweise treffen Sie aber beim ersten Start auf diese Fehlermeldung: «Installation Failed! Error 0x8007019e. Press any key to continue...». Das ist noch längst kein Grund aufzugeben. Denn es liegt nur an einem fehlenden Häkchen. Schliessen Sie das Konsolenfenster mit der Fehlermeldung.
Öffnen Sie in der Systemsteuerung unter Programme den Punkt Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Fast zuunterst finden Sie die Option Windows-Subsystem für Linux. Aktivieren Sie dieses und klicken Sie auf OK. Es dauert einen Moment, dann fordert Windows Sie dazu auf, den PC neu zu starten. Tun Sie das.
Beim nächsten Start der Ubuntu-Konsole wird sich diese einrichten und Sie bitten, einen UNIX-Benutzernamen und ein UNIX-Passwort anzugeben. Liefern Sie das noch nach, haben Sie Ihr Linux-Terminal. Ob Sie damit etwas anfangen können, hängt davon ab, welche Terminalbefehle Sie kennen.
Das komplette Ubuntu mit grafischer Oberfläche
Windows-Benutzern, die Ubuntu Linux vielleicht für einen älteren PC einmal als Desktop-Betriebssystem anschauen wollen, ist damit natürlich nicht gedient. Sie möchten eher das komplette Ubuntu Linux inklusive grafischer Oberfläche, also in einer richtigen virtuellen Maschine mit Mausunterstützung und allem Beigemüse. Auch das ist keine Hexerei – und erst noch gratis. Nur das Einrichten ist etwas aufwendiger. Die Ubuntu-Konsole im Windows-Store nützt Ihnen hierfür aber nichts; Sie können auf obige Schritte verzichten.
Man nehme einen 64-Bit-Windows-PC; es darf Windows 7 oder Windows 10 installiert sein. Darauf soll genügend Platz frei sein. Wenn weniger als 50 GB frei sind, räumen Sie erst etwas auf.
Laden Sie die letzte LTS-Version (Long Term Support) von Ubuntu herunter, derzeit (Ende März 2018) ist dies noch Ubuntu 16.04.4 LTS, demnächst dürfte eine neue LTS-Version erscheinen. Die Bezahlung ist freiwillig; Sie können oben auf der Seite auch auf den Link «you can continue to the download» klicken. Es lädt nun eine Datei im .iso-Format herunter, das ist das Abbild einer Ubuntu-Installations-DVD. Sie müssen diese übrigens nicht auf eine DVD brennen, sondern können diese später im VMware-Player als virtuelles Laufwerk einbinden.
Laden Sie den VMware Workstation Player herunter, der ist für Privatanwender gratis.
Installieren Sie den VMware-Player wie folgt: Erst müssen Sie eine Rückfrage der Benutzerkontensteuerung abnicken. Klicken Sie danach im ersten Installationsdialog auf Next, aktivieren Sie bei den Lizenzvereinbarungen (License Agreement) das Kästchen bei «I accept» und klicken Sie erneut auf Next. Der nächste Dialog schlägt einen Installationsordner vor, den Sie normalerweise übernehmen. Aktivieren Sie «Enhanced Keyboard Driver» und klicken Sie auf Next. Im nächsten Dialog lassen Sie «Check for product updates» aktiv, knipsen aber «Join the VMware Customer Experience Improvement Program» aus. Noch einmal Next. Entscheiden Sie, ob Sie eine VMware-Verknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü wollen und haken Sie das passende an. Nach erneutem Klick auf Next und Install legt die Installation los. Anschliessend erscheint ein Dialog, in dem Sie auf Finish klicken und der einen Windows-Neustart einleitet.
Ihr virtueller PC steht bereit, jetzt muss noch ein Betriebssystem rein, nämlich Ubuntu Linix. Starten Sie den VMware-Player und aktivieren Sie beim ersten Start gleich User VMware Workstation 14 Player for free non-commercial use. Klicken Sie auf Continue und anschliessend auf Finish. Aufgepasst: Falls jetzt ein Update angezeigt wird, könnte es sich um eine Update-Werbung für die kostenpflichtige Pro-Version handeln. Hier also genau hinschauen und allenfalls auf Skip this Version klicken.
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Ubuntu Linux im VMware-Player installieren
Ubuntu Linux im VMware-Player installieren
Starten Sie den VMware-Player und klicken Sie auf Create a New Virtual Machine.
Im neuen Fenster wählen Sie die Option Installer disc image file (iso). Klicken Sie dahinter auf Browse und wählen Sie das *.iso-File aus, das Sie von Ubuntu Linux heruntergeladen haben. Klicken Sie auf Next.
Nun tippen Sie bei «Full Name» Ihren Namen ein, bei Username z.B. Ihren Vornamen und bei «Password» und bei «Confirm» zweimal dasselbe Kennwort.
Wichtig: Benutzen Sie zunächst nur Zeichen aus dem gewöhnlichen Alphabet sowie Ziffern, keine Sonderzeichen oder Umlaute. Der Grund: Nach der Installation ist Ubuntu noch US-amerikanisch. Da liegen manche Zeichen auf anderen Tasten.
Es muss bzw. sollte nicht jenes Kennwort sein, das Sie für Windows verwenden. Aber Sie werden es sich merken müssen, denn sonst kommen Sie in Ihr virtuelles Linux nicht rein. Klicken Sie auf Next. VMware hat erkannt, dass es sich um ein 64-bittiges Ubuntu handelt und benennt die virtuelle Maschine entsprechend. Haben Sie zwei oder mehr Partitionen? Sollten Sie auf Laufwerk C: zu wenig Platz für eine virtuelle Maschine haben, können Sie hier bei «Location» via Browse einen Ordner auf einem anderen Laufwerk angeben, z.B. «D:\VM\Ubuntu». Normalerweise übernehmen Sie den vorgeschlagenen Ort und klicken auf Next.
Der nächste Dialog ist wichtig. Ein virtueller PC hat auch eine virtuelle Festplatte, auf der das Betriebssystem zu liegen kommt. Die steckt in einer bzw. mehreren Dateien. VMware macht die Dateien nur so gross wie nötig, aber Sie sollten ihm erlauben, die Grösse der virtuellen Disk auf maximal 20 Gigabyte anwachsen zu lassen. Lassen Sie die Option Split virtual disk into multiple files aktiviert. Klicken Sie wieder auf Next, anschliessend auf Finish.
VMware startet ab der virtuellen Linux-Installations-DVD auf. Es dürfte wohl nun ein Software-Update «VMware Tools for Linux» anzeigen. Das werden wir vielleicht brauchen, aber noch nicht jetzt. Klicken Sie darum auf Remind me later und lassen Sie die Linux-Installation im Hintergrund weiterlaufen.
Schauen Sie sich die Installationsbildschirme nur an. Hier zeigt Ubuntu schon ein wenig, welche Tools und Programme es an Bord hat. Klicken Sie einmal in die virtuelle Maschine. Oben links wird kurz angezeigt, dass Sie Ctrl+Alt drücken müssen, falls der Mauszeiger in der Maschine gefangen wird. Das müssen Sie sich gut merken. Die möglicherweise später noch zu installierenden «VMware Tools for Linux» werden dem zwar meistens Abhilfe leisten – aber es kann trotzdem nicht schaden, diese Tastenkombination im Hinterkopf zu behalten.
Je nach System- und Internetgeschwindigkeit wird die Installation mehrere Minuten dauern. Lassen Sie ihr Zeit. Nach der Installation erscheint zum ersten Mal der Login-Bildschirm. Tippen Sie das Passwort ein, das Sie ihm eingangs gegeben haben.
Sprache und Einstellungen anpassen
Sofern es der «Easy Install»-Balken ist, können Sie den unteren gelben Balken durchs X wegklicken. Falls es der VMware-Tools-Balken wäre (dazu später mehr), dann brauchen Sie ihn noch. Ziehen Sie das Fenster etwas grösser. In der rechten oberen Ecke neben der Uhrzeit sehen Sie eine Art Zahnrad-Symbol. Klicken sie drauf und gehen Sie zu System Settings. Das ist so etwas wie die Systemsteuerung. Klicken Sie darin auf Language Support. Klicken Sie auf Install, falls Ubuntu vorschlägt, fehlende Sprachdateien nachzuinstallieren. Wichtig: Sie müssen bei systemrelevanten Einstellungsänderungen und bei der Installation von Software immer Ihr Kennwort eintippen.
Klicken Sie auf Install/Remove Languages. Haken Sie German an und klicken Sie auf Apply. Schieben Sie nach der Installation die Sprache Deutsch per Maus auf die oberste Position und klicken Sie auf Apply System-wide. Benutzen Sie ganz oben rechts wieder das Zahnrad-Icon, gefolgt von Log out. Loggen Sie sich wieder ein; die Menüs sollten jetzt in Deutsch daherkommen.
Wieder im Language Support wechseln Sie zum Reiter Regional Formats. Bei «Display numbers, dates» etc. wählen Sie «Deutsch (Schweiz)» und wählen Apply System-wide.
Für die Tastatureinstellung Deutsch (Schweiz) öffnen Sie wieder die Systemeinstellungen und gehen zu Texteingabe. Klicken Sie bei «Zu verwendende Eingabequellen» aufs Plus-Zeichen und fügen Sie Deutsch (Schweiz) hinzu.
Auf dem Bildschirm befindet sich links eine Art Taskleiste, hier Starter genannt. Das weisse Amazon-Icon sowie das Disketten-Icon können Sie getrost mit rechts anklicken und Aus Starter entfernen. Darin dürfte nun allmählich das grüne Software-Updater-Symbol mit den zwei im Kreis geführten Pfeilen auftauchen. Klicken Sie es an und lassen Sie alle Updates installieren.
Noch kurz zu den weiter oben erwähnten «VMware Tools». Das sind Treiber, die das Zusammenspiel zwischen virtuellem und echtem PC verbessern. Es ist denkbar, dass diese Treiber bei der von VMware für Ubuntu verwendeten «Easy»-Installation automatisch installiert werden. Sie dürften z.B. installiert sein, wenn Sie das Ubuntu-Fenster problemlos verlassen können, ohne den Ctrl+Alt-Hotkey zu drücken. Falls nicht, gibts bei VMware eine Anleitung dazu.
Wollen Sie nun ein paar Programme ausprobieren? Klicken Sie mit rechts aufs Ubuntu-Icon ganz oben im Starter und wählen Sie Anwendungen. Klicken Sie auf Installiert, dann erscheinen alle Programme, die mit Ubuntu mitgeliefert werden. Probieren Sie diese aus.
Falls Ihnen noch etwas fehlt, öffnen Sie im Starter den Software-Laden, das ist das orange Einkaufstaschen-Icon mit dem A. Durchsuchen Sie das verfügbare Software-Angebot; die allermeisten Programme sind gratis. Klicken Sie ein Programm an, um weitere Informationen zu lesen. Wenn Sie es ausprobieren wollen, klicken Sie auf Installieren.
Das Linux in der virtuellen Maschine lässt sich nun ganz wie ein richtiger PC bedienen.
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