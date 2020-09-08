Vivaldi: Pausenmodus verwenden – so gehts

Der datenschutzfreundliche Browser Vivaldi hat mit der Version 3.3 den sogenannten Pausenmodus eingeführt. Dieser verordnet dem Browser quasi eine Pause. Die neue Funktion schaltet HTML5-Audio und Videos stumm und stoppt sie, blendet alle Registerkarten, Bedienfelder und andere Inhalte aus und lässt den Bildschirm aufgeräumt erscheinen. Dies soll helfen, die Work-Life-Balance zu verbessern – was umso wichtiger wird, wenn man im Home-Office arbeitet und keine festgelegten Bürozeiten oder Pendelzeiten hat.