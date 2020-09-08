8. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Vivaldi: Pausenmodus verwenden – so gehts
Der Browser Vivaldi 3.3 führt einen Pausenmodus ein, der HTML5-Audio und Videos stummschaltet und Registerkarten et cetera ausblendet.
Der datenschutzfreundliche Browser Vivaldi hat mit der Version 3.3 den sogenannten Pausenmodus eingeführt. Dieser verordnet dem Browser quasi eine Pause. Die neue Funktion schaltet HTML5-Audio und Videos stumm und stoppt sie, blendet alle Registerkarten, Bedienfelder und andere Inhalte aus und lässt den Bildschirm aufgeräumt erscheinen. Dies soll helfen, die Work-Life-Balance zu verbessern – was umso wichtiger wird, wenn man im Home-Office arbeitet und keine festgelegten Bürozeiten oder Pendelzeiten hat.
Der Pausenmodus in Vivaldi 3.3 lässt sich folgendermassen verwenden:
1. Entweder klicken Sie unten links auf die Pausen-Schaltfläche (Machen Sie eine Pause/Pause beenden)
2. Alternativ können Sie folgende Tastenkombi nutzen: Ctrl+.
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