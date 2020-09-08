Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
8. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Vivaldi: Pausenmodus verwenden – so gehts

Der Browser Vivaldi 3.3 führt einen Pausenmodus ein, der HTML5-Audio und Videos stummschaltet und Registerkarten et cetera ausblendet.

PCtipp-Webseite quasi in der Pause

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Der datenschutzfreundliche Browser Vivaldi hat mit der Version 3.3 den sogenannten Pausenmodus eingeführt. Dieser verordnet dem Browser quasi eine Pause. Die neue Funktion schaltet HTML5-Audio und Videos stumm und stoppt sie, blendet alle Registerkarten, Bedienfelder und andere Inhalte aus und lässt den Bildschirm aufgeräumt erscheinen. Dies soll helfen, die Work-Life-Balance zu verbessern – was umso wichtiger wird, wenn man im Home-Office arbeitet und keine festgelegten Bürozeiten oder Pendelzeiten hat.

 

PCtipp-Webseite im Vivaldi-Browser normal

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Der Pausenmodus in Vivaldi 3.3 lässt sich folgendermassen verwenden:

1. Entweder klicken Sie unten links auf die Pausen-Schaltfläche (Machen Sie eine Pause/Pause beenden)

2. Alternativ können Sie folgende Tastenkombi nutzen: Ctrl+.

Kommentare

Browser Gesellschaft Web-Dienste Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare