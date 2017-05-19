Vorschaubilder aller Videoformate

Lösung: Es sei denn, man greife wieder einmal zu einem Zusatztool. In diesem Fall hilft Media Preview Configuration von Babelsoft. Laden Sie die Datei von der Herstellerseite herunter und installieren Sie das Programm.

Achten Sie nun zuerst darauf, bei welchen Dateitypen Ihr Datei-Explorer die Miniaturbilder nicht anzeigt. Im obigen Beispiel war es das Matroska-Format «.webm». Starten Sie nun das Programm und haken Sie im Reiter Video den betroffenen Dateityp an. Klicken Sie danach auf Anwenden.