Tipps & Tricks
Vorschaubilder aller Videoformate
Man dürfte doch annehmen, wenn man in den Ordneroptionen des Windows-Explorers «Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen» deaktiviert, sollten bei Ansicht/Grosse Symbole eigentlich auch bei Videodateien Vorschaubilder erscheinen. Das klappt aber nach wie vor nicht bei allen Formaten.
Lösung: Es sei denn, man greife wieder einmal zu einem Zusatztool. In diesem Fall hilft Media Preview Configuration von Babelsoft. Laden Sie die Datei von der Herstellerseite herunter und installieren Sie das Programm.
Achten Sie nun zuerst darauf, bei welchen Dateitypen Ihr Datei-Explorer die Miniaturbilder nicht anzeigt. Im obigen Beispiel war es das Matroska-Format «.webm». Starten Sie nun das Programm und haken Sie im Reiter Video den betroffenen Dateityp an. Klicken Sie danach auf Anwenden.
Es kann sein, dass Sie das System einmal neu starten müssen, vielleicht reicht auch einmal ab- und wieder anmelden.
Danach sollten die Vorschaubilder auch bei diesen Videos zu sehen sein. (PCtipp-Forum)
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