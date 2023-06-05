Wallet: PostFinance Card mit Apple Pay verwenden

«PostFinance freut sich, mit Apple zusammenzuarbeiten, Innovationen beim mobilen Zahlungsverkehr zu fördern und ihren Kund:innen mehr Wahlmöglichkeiten beim Bezahlen zu bieten», schreibt das Schweizer Bankinstitut im eigenen Blog. Besser spät als nie, denkt die Autorin als Erstes. Aber immerhin: Kundinnen und Kunden der PostFinance können seit vergangenem Monat ihre PostFinance Card neu auch mit Apple Pay nutzen. Da jemand aus der Redaktion sowohl eine PostFinance-Karte besitzt als auch über ein iPhone verfügt, hat PCtipp dies für Sie ausprobiert.

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Wallet-App (Apple Pay). Tippen Sie auf das Plus-Zeichen. Bei Zu Wallet hinzufügen wählen Sie Debit- oder Kreditkarte. Wählen Sie aus der Liste die PostFinance AG aus. Sie können nun die Kreditkarte via Handykamera scannen. Folgen Sie weiter der Anleitung auf dem Smartphonedisplay. Nach erfolgreicher Aktivierung erhielt unser Redaktionsmitglied eine Bestätigung per SMS. Für eine Einrichtung für die Apple Watch öffnen Sie entweder die Apple-Watch-App auf dem iPhone und tippen auf Wallet & Apple Pay sowie auf Karte hinzufügen oder Sie nutzen ebenfalls die Wallet- bzw. die PostFinance-App.

Alternativ können PoFi-Kunden die PostFinance-App öffnen und die entsprechende Karte unter «Meine Karten» für Apple Pay aktivieren (siehe Screenshots, Version 5.9.0). Man beginnt in der PoFi-App und wird während des Prozesses auf Wallet umgeleitet.

Hinweis: Dies wurde unter iOS 16.5 durchgeführt.