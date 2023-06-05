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Claudia Maag
5. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

iPhone-Tipp

Wallet: PostFinance Card mit Apple Pay verwenden

Seit kurzem können Kunden der PostFinance ihre mit Debit-Mastercard kombinierte PoFi-Card zum Bezahlen mit Apple Pay nutzen. So funktionierts.

Sie können entweder via PostFinance die Karte für Wallet aktivieren und werden auf Wallet umgeleitet (wie in den Screenshots) oder direkt via Wallet-App starten

© (Quelle: PCtipp.ch)

«PostFinance freut sich, mit Apple zusammenzuarbeiten, Innovationen beim mobilen Zahlungsverkehr zu fördern und ihren Kund:innen mehr Wahlmöglichkeiten beim Bezahlen zu bieten», schreibt das Schweizer Bankinstitut im eigenen Blog. Besser spät als nie, denkt die Autorin als Erstes. Aber immerhin: Kundinnen und Kunden der PostFinance können seit vergangenem Monat ihre PostFinance Card neu auch mit Apple Pay nutzen. Da jemand aus der Redaktion sowohl eine PostFinance-Karte besitzt als auch über ein iPhone verfügt, hat PCtipp dies für Sie ausprobiert.

  1. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Wallet-App (Apple Pay).
  2. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen.
  3. Bei Zu Wallet hinzufügen wählen Sie Debit- oder Kreditkarte.
  4. Wählen Sie aus der Liste die PostFinance AG aus.
  5. Sie können nun die Kreditkarte via Handykamera scannen.
  6. Folgen Sie weiter der Anleitung auf dem Smartphonedisplay.
  7. Nach erfolgreicher Aktivierung erhielt unser Redaktionsmitglied eine Bestätigung per SMS.
  8. Für eine Einrichtung für die Apple Watch öffnen Sie entweder die Apple-Watch-App auf dem iPhone und tippen auf Wallet & Apple Pay sowie auf Karte hinzufügen oder Sie nutzen ebenfalls die Wallet- bzw. die PostFinance-App.

Alternativ können PoFi-Kunden die PostFinance-App öffnen und die entsprechende Karte unter «Meine Karten» für Apple Pay aktivieren (siehe Screenshots, Version 5.9.0). Man beginnt in der PoFi-App und wird während des Prozesses auf Wallet umgeleitet.

Hinweis: Dies wurde unter iOS 16.5 durchgeführt.

Sie können auf Wunsch die PoFi-Karte als Standardkarte hinterlegen, dann wird sie automatisch ausgewählt

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie können Apple Pay auf dem iPhone, iPad, Mac oder der Apple Watch nutzen. Der mobile Bezahldienst wird in Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Taxis, Restaurants, Cafés, Detailhandelsgeschäften und an zahlreichen weiteren Orten akzeptiert.

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Postfinance iOS Mobile Apple Schweiz Smartphone & Apps
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