Warum 7-Zip auf keinem PC fehlen darf

Fürs reine Ein- oder Entpacken von Zip-Dateien brauchen Sie unter Windows üblicherweise kein Zusatzprogramm. Windows kriegt das auch so noch mittels «Tools für komprimierte Ordner» auf die Reihe. Dennoch sollten Sie eine Installation von 7-Zip erwägen. Das ist ein schlankes, aber mächtiges und einfach zu bedienendes Packprogramm, das mehr Dateitypen unterstützt als die entsprechende Windows-Variante, interessante Zusatzfunktionen bietet, Open-Source-Software ist und dazu noch gratis.

Nach dem Download und der Installation bindet es sich ins Windows-Explorer-Kontextmenü ein. Es kommt auf deutschsprachigen Systemen automatisch in Deutsch daher. Zum Entpacken einer Zip-Datei (oder einer in einem der vielen anderen unterstützten Formate) klicken Sie mit rechts drauf, gehen im Kontextmenü zu 7-Zip und wählen je nach Bedarf zum Beispiel Hier entpacken oder Entpacken nach Ordnername. Hierbei schlägt 7-Zip als Ordnernamen automatisch den Namen vor, den die zu entpackende Datei trägt.

Um eine Datei oder einen ganzen Ordner zu zippen, markieren Sie die gewünschten Dateien, klicken mit rechts auf eine davon und benutzen im Kontextmenü unter 7-Zip in der Regel den Befehl Hinzufügen zu Dateiname.zip.