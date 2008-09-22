Warum ist die gezippte Datei nicht kleiner?

Lösung: Es gibt sehr viele .exe-Dateien, die selber schon gepackt sind z.B. mit «upx». Da ist nicht mehr viel «Luft» drin; und die zu erwartende Platzersparnis durch weitere Kompression minimal. Dasselbe gilt übrigens auch für Digital-Fotos im .jpg-Format oder auch OpenOffice-Dateien, welche ebenfalls von Haus aus komprimiert gespeichert werden.

Es könnte aber auch an den Einstellungen Ihres Packprogramms liegen: Haben Sie eventuell unter «Kompressionsstärke» die Option «Speichern» (engl. «Store») als Packmethode gewählt? Damit weisen Sie 7-zip an, die Datei ohne jegliche Kompression in ein Archiv zu verpacken.