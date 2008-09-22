Tipps & Tricks
Warum ist die gezippte Datei nicht kleiner?
Lösung: Es gibt sehr viele .exe-Dateien, die selber schon gepackt sind z.B. mit «upx». Da ist nicht mehr viel «Luft» drin; und die zu erwartende Platzersparnis durch weitere Kompression minimal. Dasselbe gilt übrigens auch für Digital-Fotos im .jpg-Format oder auch OpenOffice-Dateien, welche ebenfalls von Haus aus komprimiert gespeichert werden.
Es könnte aber auch an den Einstellungen Ihres Packprogramms liegen: Haben Sie eventuell unter «Kompressionsstärke» die Option «Speichern» (engl. «Store») als Packmethode gewählt? Damit weisen Sie 7-zip an, die Datei ohne jegliche Kompression in ein Archiv zu verpacken.
Diese Option ist besonders sinnvoll für bereits vorverdichtete Dateien, die man lediglich der Integrität bzw Übersicht halber in ein Archiv verpacken möchte. Der «Store»-Modus geht natürlich auch sehr schnell, da keinerlei Kompression stattfindet. Nur die Prüfsummen werden errechnet. (PCtipp-Forum)
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