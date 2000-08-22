Warum sind CD-ROM Dateien immer schreibgeschützt?

Jede Datei, die Sie ab einer CD-ROM auf eine Festplatte kopieren, gilt als schreibgeschützt, da CDs normalerweise eben schreibgeschützt sind. Tipp: Sobald Sie die Dateien kopiert haben, markieren Sie diese (alle) am Zielort, wählen per rechter Maustaste "Eigenschaften" und entfernen das Attribut "schreibgeschützt".

DOS-Theorie: Anstatt des Explorers können Sie zum Kopieren auch einen DOS-Befehl verwenden. Der Befehl XCOPY lässt sich über einen Schalter (/A) dazu überreden, Dateien ohne gesetztes File-Attribut zu kopieren. Die genaue Syntax erhalten Sie, wenn Sie am DOS-Prompt (ohne Anführungszeichen) den Befehl "xcopy/?" eingeben.

Falls ein nachträgliches Ändern der Datei-Eigenschaften im Explorer nichts nützt, wird Ihnen wohl am besten der DOS-Befehl ATTRIB weiterhelfen.

Gehen Sie in der DOS-Box auf die oberste Ebene der Dateien, die Sie des Schreibschutzes berauben möchten. Beispiel:

Sie haben einen Ordner D:\temp\cd1, in welchem nun Dateien und weitere Unterordner liegen, deren Schreibschutz Sie aufheben möchten. Öffnen Sie eine DOS-Box und wechseln Sie mit "D:" auf das betreffende Laufwerk. Mit dem Befehl "cd\temp\cd1" wechseln Sie in den Ordner D:\temp\cd1. Nun brauchen Sie bloss noch "attrib -r /s *.*" einzugeben. Dies entfernt das Attribut "R" (=schreibgeschützt) von allen Dateien in diesem Ordner inklusive jenen in allen Unterordnern.

Wichtig: Überlegen Sie vor Eingaben von *.* in DOS-Boxen genau, was Sie tun wollen. Testen Sie solche Befehle zuerst nicht auf der System-Partition (C:\), bis Sie genau wissen, was der Befehl tut.