Was soll Cafadebug.log und wie werde ich es los?

Sie werfen zur Abwechslung z.B. unter Windows 10 mal einen Blick in den Ordner C:\Benutzer\Öffentlich bzw. C:\Users\Public. Da sticht Ihnen eine Datei namens «Cafadebug.log» ins Auge. Sie dürfte vom aktuellen Tag (also jeweils heute) stammen und nimmt an Grösse immer wieder etwas zu.

Auch wenn die Datei-Endung vielleicht nicht eingeblendet ist: Es handelt sich um eine Log-Datei. Das sind üblicherweise reine Textdateien, in welchen Windows selbst, verschiedene Programme und manchmal auch Gerätetreiber Informationen festhalten. Die dienen später oftmals zur Fehlersuche («debug»).

Log-Dateien befinden sich sonst eher irgendwo im Windows-Ordner (C:\Windows), wo sie dem Nutzer nicht in die Quere kommen. Bei Nutzung der Datenträgerbereinigung räumt Windows solche Dateien oft selbst ab. Insofern kann man (und darf meistens) normalerweise Log-Dateien problemlos löschen.

Nicht so bei der Datei CAFADEBUG.log. Wenn Sie versuchen, sie zu löschen oder (wie hier) umzubenennen, erscheint eine Fehlermeldung. Die gibt aber zum Glück auch gleich darüber Bescheid, wer bzw. was auf der Datei sitzt: «Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei in Conexant High Definition Audio Filter Agent geöffnet ist».