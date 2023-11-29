29. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.
Nicht ganz dicht?
Wasserschutz der Apple Watch
Der Wasserschutz der Apple Watch ist nicht das, wofür ihn viele halten.
Der «Wasserschutz» der Apple Watch wird gerne missverstanden. Er wird aktiviert, indem im Kontrollzentrum der Wassertropfen angetippt wird. Das hat allerdings keinen Einfluss auf die Dichtigkeit der Hardware. Stattdessen wird das Display gesperrt, damit es durch den Kontakt mit übermässig viel Wasser oder beim Baden nicht zu Fehleingaben kommt. Diese vermeintlichen Eingaben können ausserdem die Batterielaufzeit deutlich verringern.
Um das Display freizugeben, halten Sie die digitale Krone für einige Sekunden gedrückt. Eine Tonfolge pustet ausserdem das Wasser aus der Mikrofon-Öffnung: ein Effekt, der sich leicht von blossem Auge beobachten lässt, wenn Sie die Apple Watch zuerst in eine Schüssel mit Wasser legen.
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