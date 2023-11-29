Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
29. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.

Nicht ganz dicht?

Wasserschutz der Apple Watch

Der Wasserschutz der Apple Watch ist nicht das, wofür ihn viele halten.
© (Quelle: Foto vonAnh Nguyen auf Unsplash)

Der «Wasserschutz» der Apple Watch wird gerne missverstanden. Er wird aktiviert, indem im Kontrollzentrum der Wassertropfen angetippt wird. Das hat allerdings keinen Einfluss auf die Dichtigkeit der Hardware. Stattdessen wird das Display gesperrt, damit es durch den Kontakt mit übermässig viel Wasser oder beim Baden nicht zu Fehleingaben kommt. Diese vermeintlichen Eingaben können ausserdem die Batterie­laufzeit deutlich verringern.

Der Wasserschutz verhindert in erster Linie Fehleingaben

 © Quelle: PCtipp.ch

Um das Display freizugeben, halten Sie die digitale Krone für einige Sekunden gedrückt. Eine Tonfolge pustet ausserdem das Wasser aus der Mikrofon-Öffnung: ein Effekt, der sich leicht von blossem Auge beobachten lässt, wenn Sie die Apple Watch zuerst in eine Schüssel mit Wasser legen.

Kommentare

Apple Watch Apple Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare