Der «Wasserschutz» der Apple Watch wird gerne missverstanden. Er wird aktiviert, indem im Kontrollzentrum der Wassertropfen angetippt wird. Das hat allerdings keinen Einfluss auf die Dichtigkeit der Hardware. Stattdessen wird das Display gesperrt, damit es durch den Kontakt mit übermässig viel Wasser oder beim Baden nicht zu Fehleingaben kommt. Diese vermeintlichen Eingaben können ausserdem die Batterie­laufzeit deutlich verringern.