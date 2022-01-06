Waze: Fahrt teilen – so gehts

Hinweis: Jeder, der den Link kennt, kann Ihre Fahrt auf der Karte sehen und teilen! Das Teilen kann jederzeit beendet werden.

Wählen Sie via Mein Waze/Wohin? oder per Spracheingabe Ihr Fahrziel aus. Bevor die Fahrt gestartet wird, können Sie nun auf Fahrt teilen tippen. Falls Sie dies verpasst haben, können Sie auf der Karte rechts unten das Menü ausklappen, indem Sie auf die blaue Schaltfläche tippen. Nun können Sie Kontakte durchsuchen oder Standard-Apps wie Messenger oder Gmail direkt auswählen. Wenn Sie den Link z.B. lieber über den Messenger Threema teilen möchten, tippen Sie auf Weitere Optionen, um diese und weitere Apps zu sehen. Tippen Sie auf Fahrt geteilt, wenn Sie das Teilen beenden möchten. Alternativ kann der Link hier mit noch weiteren Personen geteilt werden.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Waze-Version 4.80.0.1 durchgeführt.