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Claudia Maag
6. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Waze: Fahrt teilen – so gehts

Falls Sie beispielsweise die Familie auf dem Weg zu einer Familienfeier wissen lassen möchten, wo Sie sich genau befinden, können Sie Ihre Route teilen.

Mit der Community-App Waze können Sie Ihre Fahrt teilen, wenn Sie das möchten

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Hinweis: Jeder, der den Link kennt, kann Ihre Fahrt auf der Karte sehen und teilen! Das Teilen kann jederzeit beendet werden.

  1. Wählen Sie via Mein Waze/Wohin? oder per Spracheingabe Ihr Fahrziel aus.

  2. Bevor die Fahrt gestartet wird, können Sie nun auf Fahrt teilen tippen.

  3. Falls Sie dies verpasst haben, können Sie auf der Karte rechts unten das Menü ausklappen, indem Sie auf die blaue Schaltfläche tippen.

  4. Nun können Sie Kontakte durchsuchen oder Standard-Apps wie Messenger oder Gmail direkt auswählen. Wenn Sie den Link z.B. lieber über den Messenger Threema teilen möchten, tippen Sie auf Weitere Optionen, um diese und weitere Apps zu sehen.
  5. Tippen Sie auf Fahrt geteilt, wenn Sie das Teilen beenden möchten. Alternativ kann der Link hier mit noch weiteren Personen geteilt werden.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Waze-Version 4.80.0.1 durchgeführt.

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