Webcam unter Windows 11 einrichten – so gehts

Eines Tages, mitten in einem Redaktions-Videocall, begann meine gute, aber alte Logitech Webcam 9000 Pro mit un­geahnten Spässen: Sie schaffte es, einem plötzlich viel zu dunklen, blassen Bild noch ein paar hellere Streifen zu verpassen – und liess sich nicht wieder zur Vernunft bringen. Erschienen ist das Modell anno 2007. Nach so einer langen Zeit darf sich eine Webcam verabschieden. Für Ersatz war schnell gesorgt, in Form der Brio 4K Pro vom gleichen Hersteller.

Beim Einrichten unter Windows 11 habe ich diese Tipps für Sie notiert, welche Sie auf den folgenden Seiten finden. Sie gelten sinngemäss auch für Webcams anderer Hersteller und weitgehend auch für Windows 10.

Alte Cam deinstallieren

Stöpseln Sie zuerst die alte Webcam aus. Einige Webcams haben noch Software mitgebracht. Ich empfehle, sämtliche mit der Cam installierten Programme zu deinstallieren und den Computer neu zu starten. Darum ab in die, zur Option. Hier wurde ich fündig und deinstallierte die Logitech-Kameraeinstellungen sowie die Logitech-Webcam-Software.

Falls der Deinstallationsassistent fragt, haken Sie für Entfernen alle Features an bzw. greifen Sie zu Alles deinstallieren. Sollte auch gefragt werden, ob die Einstellungen wegsollen, löschen Sie diese ebenfalls.

Prüfen Sie zusätzlich unter Start/Einstellungen/Apps/Apps & Features, ob im Zusammenhang mit Ihrer alten Webcam noch eine App installiert ist. Aufgepasst: Die Microsoft-App namens Kamera müssen Sie behalten; sie ist Teil von Windows!

Geräte-Manager checken

Vermutlich ist Folgendes nicht nötig, aber das Entfernen alter Treiber schadet meist nichts. Klicken Sie mit rechts auf den Startmenü-Knopf und öffnen Sie den Geräte-Manager. Via Ansicht haken Sie Ausgeblendete Geräte an. Klappen Sie die Zweige auf und prüfen Sie, ob bei irgendwelchen Audio- oder Bildbearbeitungsgeräten noch Teile Ihrer Kamera erscheinen. Hier ist zum Beispiel noch der Treiber des in der alten Webcam enthaltenen Mikrofons zu sehen, Bild 1. Mit Rechtsklick darauf und Deinstallieren wurde ich ihn los.