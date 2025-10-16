16. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Webseite ohne Cache neu laden
Weil manchmal F5 einfach nicht reicht.
Die Taste F5 oder die Tastenkombination Ctrl+R (Strg+R) lädt eine Webseite neu. Bloss: Sie aktualisiert die Seite nur anhand der Daten, die bereits im Browsercache liegen.
Wollen Sie eine Webseite komplett neu laden und den Browsercache umgehen, versuchen Sie es mit Ctrl+F5, Shift+F5 oder Ctrl+Shift+R. Damit holt sich der Browser die neuen, allenfalls geänderten Daten von der Webseite.
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