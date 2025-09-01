Webseite schnell in anderem Browser öffnen

Wollen Sie am Desktop-PC oder Notebook eine in Chrome oder Edge geöffnete Webseite schnell im Firefox öffnen – oder umgekehrt? Öffnen Sie den Ziel-Browser (Chrome, Edge, Firefox). Im Quell-Browser schnappen Sie per Maus das Icon vor der Webadresse (z.B. das Schloss-Symbol) und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste direkt in den Tab-Bereich des Ziel-Browsers. Maustaste loslassen – und voilà: die Webseite öffnet sich in diesem Browser in einem neuen Tab. Ein nützlicher Verwendungszweck für Drag&Drop.