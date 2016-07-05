Webseiten-Link per Mail weiterleiten

Vielleicht sind Sie auf einen interessanten Onlineartikel gestossen, den Sie gerne an jemanden weiterleiten würden. Sie entdecken auf der Webseite vielleicht sogar ein Eingabefeld für «Artikel jetzt weiterleiten». Passen Sie aber mit solchen Webseiten-eigenen Funktionen auf. Wenn der Webseitenanbieter erlaubt, hierfür eine Mailadresse auf seiner Webseite einzutippen, an die der Link direkt vom Webserver aus geschickt werden soll, besteht Datenschutzgefahr. Es wäre möglich, dass der Webseitenbetreiber die dort eingetippten Mailadressen für Werbezwecke sammelt. Und Sie möchten ja ungern Ihre Freunde bei irgendwelchen Spam-Diensten anmelden.

Inzwischen sind viele Webseiten auf eine bessere Variante umgestiegen. Schauen Sie sich den Onlineartikel einmal an. Befindet sich unter, über oder neben dem Artikel eventuell ein Mail-Icon, vielleicht direkt neben den Icons für Facebook, Twitter, Ausdrucken und Dergleichen? Klicken Sie mal drauf. Mit etwas Glück öffnet sich jetzt nämlich automatisch Ihr Standardmailprogramm, das bereits einen neuen Mailentwurf mit dem Link zum gewählten Artikel enthält. Das können Sie selbstverständlich so nutzen. Wählen Sie noch den Empfänger aus, passen Sie den Betreff an und erklären Sie im Text noch kurz, warum Sie ihm den Link schicken wollen.

Aber was, wenn die Webseite selbst keine solche «Per Mail senden»-Funktion anbietet? Dann kann das vielleicht auch der Webbrowser.

Haben Sie Firefox? Drücken Sie Alt+D zum Öffnen des normalerweise verborgenen Dateimenüs. Hier finden Sie den Befehl Link per E-Mail senden.