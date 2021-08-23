Ganz ohne Google
Fast jede Webseiten-Suche in Chrome, Edge und Firefox
Natürlich könnten Sie bei Verwendung von Google als Suchmaschine einfach jeder Suche ein «site:example.org» anhängen, wenn Sie häufig direkt auf «example.org» nach einem Stichwort suchen wollen. Aber das ist gar nicht nötig, denn Chrome und Firefox bringen beide ein Werkzeug mit, mit dem Sie direkt in der Adressleiste mit Hilfe eines Stichworts die gewünschte Webseiten-Suche ansteuern. Und das beste daran ist, dass es damit wirklich direkt auf jener Seite sucht und nicht auf dem Umweg via Google.
Der Weg zu diesem Ziel ist in Chrome und Firefox unterschiedlich. Und es funktioniert in Firefox besser als in Chrome. Denn Chrome braucht einen bestimmten Suchparameter, den Firefox nicht nötig hat.
So gehts in Chrome
Öffnen Sie die gewünschte Webseite, zum Beispiel brack.ch. Klicken Sie ins dortige Suchfeld und suchen Sie nach einem Begriff, den Sie gut wiedererkennen. Nehmen Sie zum Beispiel gerade die Zeichenfolge MeinSuchbegriff. Drücken Sie Enter.
Es ist nicht relevant, ob der Begriff gefunden wird. Uns interessiert aber jetzt, was in der Adresszeile steht. Klicken Sie in die Adresszeile. Markieren Sie den Link (z.B. mit Ctrl+A bzw. Strg+A) und kopieren Sie ihn mit Ctrl+C (Strg+C). Im Beispiel von Bracks Webseite lautet er so: https://www.brack.ch/search?query=MeinSuchbegriff&active_search=true.
Mit diesem Link im Zwischenspeicher öffnen Sie in Chrome via Drei-Punkte-Menü oben rechts die Einstellungen. In der linken Spalte klicken Sie auf Suchmaschine, anschliessend im rechten Teil auf Suchmaschinen verwalten. Scrollen Sie allenfalls etwas herunter. Es wäre nun möglich, dass unter Andere Suchmaschinen die vorhin benutzte Suche (und zahlreiche andere) bereits eingetragen ist. In diesem Fall klicken Sie an deren Zeilenende aufs Drei-Punkte-Symbol, wählen Sie Bearbeiten und passen Sie das Suchkürzel an. Im folgenden Screenshot könnten wir beispielsweise die Duden-Suche so anpassen, dass nicht mit duden.de MeinWort, sondern schlicht mit duden MeinWort gesucht werden kann.
Fehlt die Suche noch, z.B. jene bei brack.ch, klicken Sie hinter Andere Suchmaschinen auf Hinzufügen. Im Feld «Suchmaschine» geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung ein; in unserem Beispiel ist dies Brack-Shop. Als Suchkürzel verwenden Sie eine gut merkbare Zeichenfolge, nach der Sie sonst nicht suchen, hier ist es brack. Unter «URL mit %s statt der Suchanfrage» fügen Sie mit Ctrl+V (Strg+V) die vorhin kopierte URL ein, im genannten Beispiel ist es https://www.brack.ch/search?query=MeinSuchbegriff&active_search=true.
Nun wichtig: Es funktioniert nur, wenn die jetzt eingefügte URL irgendwo Ihren Suchbegriff enthält. Exakt jene Zeichenfolge (in unserem Beispiel MeinSuchbegriff) ersetzen Sie jetzt durch die zwei Zeichen %s. Das ist schon alles. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Ab sofort gehts so, egal, auf welcher Webseite Sie sich gerade befinden: Wollen Sie bei Brack beispielsweise nach Nokia 7.2 suchen, können Sie in die Adresszeile einfach brack nokia 7.2 eintippen. Chrome erkennt anhand Ihres Suchkürzels brack, dass der nachstehende Begriff auf der Brack-eigenen Suche durchgeführt werden soll.
Drücken Sie Enter, öffnet sich direkt die Brack-Seite mit dem dortigen Suchresultat. Und es geht natürlich auch mit digitec.ch, steg-electronics.ch, mit der Duden-Seite, mit toppreise.ch – kurz: mit jeder Webseite, die bei einer dortigen Suche den Suchbegriff in die Adresszeile schreibt.
Tipp: Nur bei der PCtipp-Webseite funktioniert es zunächst nicht, weil der Suchbegriff nicht in der URL auftaucht, denn da steht nach einer Suche einfach «https://www.pctipp.ch/suche/index.html». Nach etwas Ausprobieren und der Analyse des Codes im Firefox-Lesezeichen und mit Hilfe eines URL-Decoders hat die Autorin herausgefunden, dass Folgendes klappt: Verwenden Sie für die Direktsuche auf pctipp.ch diese Zeichenfolge:
https://www.pctipp.ch/suche/index.html?form_simple=1&bid=620525&cid=1090496&query=%s
Damit wird der Suchbegriff ordnungsgemäss beim Platzhalter «%s» eingefügt und beim Aufrufen der Suche ins korrekte Feld auf der PCtipp-Suchseite eingetragen. Ab sofort können Sie in Google Chrome zum Beispiel pctipp Android ins Adressfeld tippen und Sie finden auf pctipp.ch alle Artikel, die das Wort «Android» enthalten.
Mozilla Firefox und Microsoft Edge
Microsoft Edge
In Microsofts Browser Edge geht es praktisch gleich wie in Chrome, da dieser seit einiger Zeit wie Google Chrome auf dem Chromium-Quellcode basiert. Die Einstellung ist bloss viel besser versteckt. Hier zeigen wir es kurz am Beispiel von digitec.ch. Suchen Sie in Edge auf der gewünschten Seite (z.B. digitec.ch) nach MeinSuchbegriff. Kopieren Sie den Link aus der Edge-Adresszeile, z.B. https://www.digitec.ch/search?q=MeinSuchbegriff. Gehen Sie in Edge übers Drei-Punkte-Menü oben rechts zu den Einstellungen. Dort gehts via Datenschutz, Suche und Dienste ganz unten zu Adressleiste und Suche, anschliessend finden Sie Suchmaschinen verwalten (der schnellere Weg: rufen Sie in Edge edge://settings/searchEngines auf). Klicken Sie hier hinter Adressleisten-Suchmaschinen auf Hinzufügen.
Sie finden dasselbe Formular wie bei Google Chrome. Tippen Sie den Namen der Suche (z.B. Digitec-Shop) und ein Stichwort (z.B. digitec) ein. Fügen Sie den vorhin kopierten Suchlink https://www.digitec.ch/search?q=MeinSuchbegriff ein und ersetzen Sie darin das Wort MeinSuchbegriff durch den Platzhalter %s. Klicken Sie auf Hinzufügen. Ab sofort können Sie z.B. durch Eintippen von digitec ProduktXY nach allen Produkten im Zusammenhang mit «ProduktXY» suchen.
In Mozilla Firefox gehts viel einfacher
Im Firefox klappt dasselbe noch wesentlich einfacher. Und es klappt dort auch kinderleicht mit Webseiten wie pctipp.ch, die in der Adresszeile des Suchresultats den Suchbegriff nicht anzeigen. Probieren Sie es gleich am Beispiel von pctipp.ch einmal aus!
Öffnen Sie pctipp.ch im Webbrowser Firefox. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins PCtipp-eigene Suchfeld. Im Kontextmenü gehts zu Ein Schlüsselwort für diese Suche hinzufügen.
Kürzen Sie den Namen zu etwas knackig-aussagekräftigem, wie z.B. PCtipp-Suche. Wählen Sie als Speicherort einen Ordner wie z.B. Weitere Lesezeichen. Fürs Schlüsselwort greifen Sie beispielsweise zu pctipp. Klicken Sie auf Speichern.
Auch hier ist es damit ab sofort möglich, egal, auf welcher Seite Sie gerade sind, mit einer Suche etwa nach pctipp Android direkt die PCtipp-Suchfunktion aufzurufen und dort nach «Android» zu suchen.
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