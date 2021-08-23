Fast jede Webseiten-Suche in Chrome, Edge und Firefox

Natürlich könnten Sie bei Verwendung von Google als Suchmaschine einfach jeder Suche ein «site:example.org» anhängen, wenn Sie häufig direkt auf «example.org» nach einem Stichwort suchen wollen. Aber das ist gar nicht nötig, denn Chrome und Firefox bringen beide ein Werkzeug mit, mit dem Sie direkt in der Adressleiste mit Hilfe eines Stichworts die gewünschte Webseiten-Suche ansteuern. Und das beste daran ist, dass es damit wirklich direkt auf jener Seite sucht und nicht auf dem Umweg via Google.

Der Weg zu diesem Ziel ist in Chrome und Firefox unterschiedlich. Und es funktioniert in Firefox besser als in Chrome. Denn Chrome braucht einen bestimmten Suchparameter, den Firefox nicht nötig hat.

So gehts in Chrome

Öffnen Sie die gewünschte Webseite, zum Beispiel brack.ch. Klicken Sie ins dortige Suchfeld und suchen Sie nach einem Begriff, den Sie gut wiedererkennen. Nehmen Sie zum Beispiel gerade die Zeichenfolge MeinSuchbegriff. Drücken Sie Enter.

Es ist nicht relevant, ob der Begriff gefunden wird. Uns interessiert aber jetzt, was in der Adresszeile steht. Klicken Sie in die Adresszeile. Markieren Sie den Link (z.B. mit Ctrl+A bzw. Strg+A) und kopieren Sie ihn mit Ctrl+C (Strg+C). Im Beispiel von Bracks Webseite lautet er so: https://www.brack.ch/search?query=MeinSuchbegriff&active_search=true.