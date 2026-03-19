Webseiten-Troubleshooting im Firefox

Vor ein paar Tagen wollte ich in meinem Firefox die Webseite der SBB anschauen. Doch die Seite wollte einfach nicht: Kurz nachdem sie durchaus vielversprechend zu laden begonnen hatte, war – zack! – das Fenster einfach wieder leer. Ein Neuladen (Ctrl+R) half auch nicht. Öffnete ich via Hamburgermenü oben rechts ein Neues privates Fenster und rief sbb.ch dort auf, klappte es jedoch trotzdem.

Was war geschehen? Ich versuchte es leider zuerst mit den sonst üblichen Tipps, mit denen Sie solcherlei Probleme normalerweise aus der Welt schaffen, siehe Folgeseiten.

Geholfen hat aber am Ende das Deaktivieren bzw. Entfernen der Erweiterung «Alt Text Display». Schade, denn die wäre normalerweise recht nützlich: Sie fügt beim Rechtsklick auf Webseiten-Bilder im Kontextmenü einen Punkt zum Einblenden des Alternativtextes ein. Ich hatte das Add-on installiert, damit ich einfacher herausfinde, ob in unseren Online-Artikeln die Alternativtexte für Sehbehinderte fehlen. Die SBB-Webseite war die einzige, in der das Add-on zu Störungen geführt hat. Sollten Sie also mit dem Firefox bei der SBB oder anderswo auch hartnäckig auf leere Fenster stossen, prüfen Sie, ob es diese oder eine andere Erweiterung ist, die dreinfunkt. Mehr dazu auf der übernächsten Seite.

Wichtig: Wenn eine Webseite in Ihrem Lieblings-Browser nicht wie gewohnt lädt, prüfen Sie immer zuerst zwei Dinge, bevor Sie sich an ein zeitraubendes Troubleshooting machen.

Erstens: Öffnen Sie die Seite in einem privaten Fenster Ihres Lieblings-Browsers.

Zweitens: Öffnen Sie die Seite in einem anderen Browser, zum Beispiel in Chrome oder Edge, wenn Sie sonst normalerweise Firefox benutzen.

Damit finden Sie heraus, ob die Webseite generell mit Ihrem Browser ein Problem hat; manche funktionieren in Chrome besser als im Firefox – oder umgekehrt. Und: Wenn die Seite in keinem Ihrer Browser läuft, könnte auch eine Störung der Webseite selbst vorliegen. Dann bringt es wenig, wenn Sie an Ihrem Ende herumdoktern.

Ursachenforschung

NoScript-User

Auf dieser Seite zeige ich einige Tipps, mit denen Sie herausfinden, was im Firefox das Laden einer Webseite verhindert.

Bei mir ist kein Werbeblocker, sondern NoScript im Einsatz. Damit lasse ich bei von mir besuchten Sites die Skripte auf der eigentlichen Domain zu und kann Doubleclick und ähnlichen unerwünschten Krempel blockieren. Das ist bei mir immer die erste Anlaufstelle, falls eine Webseite nicht wie erwartet funktioniert. Doch ein Klick auf mein NoScript-Icon zeigte: Sämtliche auf der SBB-Seite verlinkten Skripte hatte ich bereits zugelassen. Daran lag es also nicht.