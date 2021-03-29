WebStamp: persönliche Briefmarke online erstellen und ausdrucken

Mit dem Postservice WebStamp können Sie Ihre persönliche Briefmarke online erstellen. Sie können Ihre eigenen Fotos verwenden oder Bilder aus Vorlagen auswählen.

Es gibt die Typen: WebStamp, WebStamp mit Video, WebStamp für Serienbriefe und Webservice WebStamp. Die designte Briefmarke können Sie anschliessend direkt ausdrucken.

Hinweis: In der App kann man keine persönliche Briefmarke erstellen. Es ist lediglich möglich, wenn man einen mit WebStamp mit Video frankierten Brief erhält, diese persönliche Videobotschaft anzusehen. Um darauf zuzugreifen gehen Sie in der App via Hamburger-Menü zu Onlinedienste/WebStamp mit Video und wählen Scanner öffnen