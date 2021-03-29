Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
29. Mär 2021
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

WebStamp: persönliche Briefmarke online erstellen und ausdrucken

Mit dem WebStamp-Service der Schweizerischen Post können Sie Ihre eigene Briefmarke erstellen und zuhause ausdrucken.
© (Quelle: AnnaliseArt/Pixabay)

Mit dem Postservice WebStamp können Sie Ihre persönliche Briefmarke online erstellen. Sie können Ihre eigenen Fotos verwenden oder Bilder aus Vorlagen auswählen.

Es gibt die Typen: WebStamp, WebStamp mit Video, WebStamp für Serienbriefe und Webservice WebStamp. Die designte Briefmarke können Sie anschliessend direkt ausdrucken.

Hinweis: In der App kann man keine persönliche Briefmarke erstellen. Es ist lediglich möglich, wenn man einen mit WebStamp mit Video frankierten Brief erhält, diese persönliche Videobotschaft anzusehen. Um darauf zuzugreifen gehen Sie in der App via Hamburger-Menü zu Onlinedienste/WebStamp mit Video und wählen Scanner öffnen

WebStamp-Service der Post

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Sie gelangen zum WebStamp-Onlinedienst der Post über diese Webseite.
  2. Loggen Sie sich mit dem Postlogin (oder der SwissID) ein.

  3. In der Grundansicht (Startseite) sehen Sie ihre bisherigen Aufträge, falls es denn welche gab. Klicken Sie auf der rechten Seite auf WebStamp erstellen.
  4. Zunächst wählen Sie die Versandart aus. Die Redaktorin wählte Inland und A-Post. Klicken Sie unten auf Übernehmen.

Versandart

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

 

  • Wählen Sie Format und Gewicht des Briefes. Klicken Sie unten auf Übernehmen.
  • Falls Ihr Umschlag zu vollgestopft ist, können Sie unter Zusatzleistungen die Option Briefdicke 20-50 mm ankreuzen. Das kostet zusätzlich Fr. 1.50. Freiwillig kann man an Pro Juventute spenden.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Nun können Sie ein Bild hochladen. Per Drag & Drop ziehen Sie ein Foto zum Bereich Eigene Bilder. Alternativ: Statt eines eigenen Fotos können Sie etwas weiter unten aus den Standardbildern etwas auswählen.

    Hinweis: Bilder von mindestens 900 × 600 Pixel werden in der optimalen Auflösung dargestellt.

  • Falls Sie keines verwenden möchten, wählen Sie kein Bild.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie nun, ob Sie die Absenderadresse auf der Sendung angeben möchten. Wenn Sie eingeloggt sind, wird diese angezeigt und Sie müssen dies nur anhaken. Klicken Sie auf Weiter.
  • Sie können die digitale Briefmarke entweder mit oder ohne Empfängeradresse erstellen.
  • Wählen Sie Anzahl WebStamps und das Druckmedium (z.B. Etikette, Briefumschläge oder Papier). Klicken Sie auf Übernehmen.

    • Druckmedium wählen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Benennen Sie Ihren Auftrag, beispielsweise mit Geburtstagsbriefmarke. Bezahlt wird entweder via Vorauskasse oder PostFinance/PoFi E-Finance, Visa, Mastercard, AmEx oder Twint. Klicken Sie auf Kaufen.
  • Falls Sie einen Gutscheincode besitzen, können Sie ihn nun in einem Pop-up-Fenster einlösen.
  • In unserem Beispiel wurde mit Twint bezahlt. Anschliessend erhält man eine Bestätigung und kann die Briefmarke direkt drucken (PDF speichern) bzw. eine Quittung drucken.
    • Hinweis: Eine Frankatur darf nur einmal verwendet werden. Die Beispielbriefmarke ist gültig bis 30. März 2022.

    Weitere Artikel und Tipps rund um die Schweizer Post auf pctipp.ch finden Sie über diesen Link.

    Kommentare

    Post Schweiz Tipps
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
    IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
    Christian Bühlmann
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare