Tipps & Tricks
WebStamp: persönliche Briefmarke online erstellen und ausdrucken
Mit dem Postservice WebStamp können Sie Ihre persönliche Briefmarke online erstellen. Sie können Ihre eigenen Fotos verwenden oder Bilder aus Vorlagen auswählen.
Es gibt die Typen: WebStamp, WebStamp mit Video, WebStamp für Serienbriefe und Webservice WebStamp. Die designte Briefmarke können Sie anschliessend direkt ausdrucken.
Hinweis: In der App kann man keine persönliche Briefmarke erstellen. Es ist lediglich möglich, wenn man einen mit WebStamp mit Video frankierten Brief erhält, diese persönliche Videobotschaft anzusehen. Um darauf zuzugreifen gehen Sie in der App via Hamburger-Menü zu Onlinedienste/WebStamp mit Video und wählen Scanner öffnen
- Sie gelangen zum WebStamp-Onlinedienst der Post über diese Webseite.
- Loggen Sie sich mit dem Postlogin (oder der SwissID) ein.
- In der Grundansicht (Startseite) sehen Sie ihre bisherigen Aufträge, falls es denn welche gab. Klicken Sie auf der rechten Seite auf WebStamp erstellen.
- Zunächst wählen Sie die Versandart aus. Die Redaktorin wählte Inland und A-Post. Klicken Sie unten auf Übernehmen.
Hinweis: Bilder von mindestens 900 × 600 Pixel werden in der optimalen Auflösung dargestellt.
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