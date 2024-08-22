22. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
Bilingualität in der Schule
Webtipp: Deafliteracy.ch
Die Online-Bildungsplattform soll gehörlosen Kindern und deren Eltern helfen, die Lesefähigkeit zu verbessern.
Für viele gehörlose Kinder ist die Gebärdensprache ihre natürliche Erstsprache. Lesen ist deshalb für sie eine Herausforderung, wie der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS schreibt. Read to Deaf Kids ist eine Online-Bildungsplattform. Sie soll Eltern helfen, ihre gehörlosen Kinder dabei zu unterstützen, ihre Lesefähigkeiten zu verbessern.
Es geht dabei um die Förderung der Früherziehung, vom Vokabel- und Bücherlernen bis zu dialogischen Lesungen.
Erste Schritte:
Sie finden auf der Webseite deafliteracy.ch unter anderem Kindergeschichten in DSGS (Deutschschweizerische Gebärdensprache), z. B. «Die magische Tasche», das Fingeralphabet sowie Tipps zum Vorlesen für Kinder.
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