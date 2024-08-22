Webtipp: Deafliteracy.ch

Für viele gehörlose Kinder ist die Gebärdensprache ihre natürliche Erstsprache. Lesen ist deshalb für sie eine Herausforderung, wie der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS schreibt. Read to Deaf Kids ist eine Online-Bildungsplattform. Sie soll Eltern helfen, ihre gehörlosen Kinder dabei zu unterstützen, ihre Lesefähigkeiten zu verbessern.

Es geht dabei um die Förderung der Früherziehung, vom Vokabel- und Bücherlernen bis zu dialogischen Lesungen.

Erste Schritte:

Sie finden auf der Webseite deafliteracy.ch unter anderem Kindergeschichten in DSGS (Deutschschweizerische Gebärdensprache), z. B. «Die magische Tasche», das Fingeralphabet sowie Tipps zum Vorlesen für Kinder.