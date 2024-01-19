Weg mit dem Festnetz, her mit dem iPhone

Die ständige Erreichbarkeit durch das Smartphone baumelt wie das Damoklesschwert über uns. Ironischerweise wurden diese Geräte zu Beginn in den 90-er dafür gefeiert, dass sie uns vom stationären Festnetz befreit haben. Doch heute beschäftigt uns viel mehr die Frage, wie wir untertauchen können. Vom verhassten Callcenter über den lästigen Ex-Partner hin zum scham- und schlaflosen Chef: Die Liste der Leute, die uns nicht auf die Nerven gehen sollen, wird selten kürzer.

Die gute Nachricht: Es gibt für die Abhilfe kein «Ein» oder «Aus» wie bei einem archaischen Kippschalter. Stattdessen bietet das iPhone eine enorme Auswahl an Möglichkeiten, um die Erreichbarkeit mit chirurgischer Präzision zu steuern. So getan, sind wir genau zur richtigen Zeit für die richtigen Leute erreichbar. Arbeiten wir uns also die Leiter von ganz unten hoch und lassen es eskalieren.

Trennung vom Festnetz

Ein Festnetz-Anschluss ist heute nichts anderes als eine uralte Gewohnheit. Er war so lange ein fester Bestandteil unseres Lebens, dass es unvorstellbar scheint, ihn aufzugeben. Nur: Verglichen mit einem iPhone steht diese Form der Kommunikation bloss wenige Zentimeter über einer Buschtrommel.

Zum alten Festnetz-Anschluss gehörte untrennbar ein zentrales Register («Telefonbuch»), in dem alle Anschlüsse mit Namen und Adressen aufgelistet waren: aus Sicht des Datenschutzes ein Albtraum. Zwar wurde die Pflicht zur Registrierung schon vor Jahren abgeschafft. Doch der Geist ist längst aus der Flasche entfleucht: Millionen von Telefonnummern befinden sich in den falschen Händen, die sich nicht um einen «Stern-Eintrag» oder um die oft beschworene «Privatsphäre» scheren. Stattdessen werden die Nummern emsig von Callcentern missbraucht.