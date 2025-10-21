Weiche Trennungen erzeugen

Es bleibt rätselhaft, warum uns Apple kein Kürzel für weiche Trennungen gibt: also für manuell gesetzte Trennstriche, die nur dann erscheinen, wenn das Wort an dieser Stelle umbrochen wird. Und doch gibt es diese Trennung, auch wenn der Umgang harzig bleibt.

Wählen Sie in einer Textverarbeitung wie Pages im Menü Bearbeiten den Befehl Emoji & Symbole. Die bekannte Palette mit den bunten Minibildchen wird eingeblendet. Blättern Sie am unteren Rand ganz nach rechts und klicken Sie auf das Tastatur-Symbol A. Das Fenster erweitert sich deutlich. In der Kategorie Satzzeichen B, finden Sie unter den Bindestrichen C das Soft Hyphen D, das für weiche Trennungen steht. Ein Klick auf Als Favoriten sichern sorgt dafür, dass das Zeichen in Zukunft schneller zu erreichen ist.