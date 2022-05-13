Weinempfehlung: die besten Apps und Webseiten

Da ist natürlich Vivino (Android, iOS), die vermutlich beste Weinempfehlungs-App, die auf eine sehr grosse Community zurückgreifen kann.

Sie fotografieren ein Weinetikett oder eine Weinkarte im Restaurant. Alternativ können Sie Weine über den Namen suchen (Weinbibliothek). Nach dem Fotografieren des Etiketts erhalten Sie Informationen wie Name des Weins, Herkunftsregion, Rebsorte, eine Zusammenfassung, ein Geschmacksprofil, Serviervorschläge etc. Zuoberst ist auf einen Blick ersichtlich, wie andere Nutzer den Wein bewerten und was er kostet. Falls verfügbar, kann man auch via App bestellen.

Sie können Weine bewerten, kommentieren, speichern und sich auf Basis Ihrer Präferenzen personalisierte Empfehlungen geben lassen. Ausserdem gibt es die Weinkeller-Funktion, um eine Übersicht über Ihren Weinkeller zu haben (fotografieren Sie dazu einfach das Etikett).

Sie können entweder ein Profil erstellen oder die App einfach mal austesten.

Alternativ können Sie auf der Vivino-Webseite suchen und die dort verfügbaren Weine bestellen.