Welches Zeichen ist das? Excel hilft!

Lösung: In der Windows-Zeichentabelle oder in Office-Programmen unter Einfügen/Symbol finden sich haufenweise Sonderzeichen und Symbole, die Sie verwenden könnten. Wenn Sie aber ein spezielles Sonderzeichen suchen, flimmern Ihnen bald die Augen; unter den vielen, zum Teil ähnlich aussehenden Zeichen ist das Gesuchte oft schwer zu entdecken. Natürlich ist es gut zu wissen, wie das Zeichen heisst, z.B. «Guillemet» oder «Fragezeichen». Dann könnten Sie online danach suchen und würden beispielsweise bei Wikipedia oder auf einer Webseite zum Thema «Zeichentabelle» fündig.

Aber wenn Sie nur das Zeichen in einer Word-Datei oder auf einer Webseite vor sich haben, wird es schwierig.

Welches Zeichen ist es denn? Öffnen Sie die Webseite, auf der Sie das gesuchte Zeichen angetroffen haben, oder das Dokument, in dem es verwendet wurde. Markieren Sie per Maus exakt jenes eine Zeichen und kopieren Sie es per Ctrl+C (Strg+C). Starten Sie Excel und öffnen ein leeres Tabellenblatt. Klicken Sie zum Beispiel gleich in die erste Zelle (A1). Fügen Sie das kopierte Zeichen per Tastenkombination Ctrl+V (Strg+V) ein. In Zelle B1 tippen Sie jetzt einfach diese Formel und drücken Enter:

=CODE(A1)

In Zelle B1 erscheint als Resultat meist eine zwei- bis dreistellige Zahl. Bei dieser Zahl handelt es sich um den ANSI-Code dieses Zeichens. Schon haben Sie alles, was Sie wissen müssen.