Wenn Windows «denkt», es habe keinen Internetzugriff

Ihre Mails werden wie üblich abgeholt und verschickt, die Webseiten funktionieren wie immer. Trotzdem scheint Windows hartnäckig zu glauben, dass Ihr PC keinen Internetzugriff habe. Das erkennen Sie zum Beispiel daran, dass Ihr Netzwerk-Icon unten rechts in der Taskleiste mit einem gelben Warndreieck verunstaltet ist. Und wenn Sie dieses anklicken, heisst es im Pop-up zwar noch «Momentan verbunden mit Netzwerk», aber darunter: «Kein Internetzugriff».

Wenn dies passiert, funktionieren auch einige Office-Komponenten nicht mehr richtig, denn die verlassen sich auf die Behauptung von Windows.

Versuchen Sie Folgendes

Starten Sie als Erstes den PC neu: Start/Herunterfahren/Neu starten bzw. unter Windows 10 Start/Ein-/Aus-Symbol/Neu starten. Das behebt das Problem häufig.

Windows-Troubleshooter: Ist das Problem noch nicht behoben, versuchen Sie es mit dem in Windows eingebauten Netzwerk-Problemlösungsassistent. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Problembehandlung ein und öffnen Sie Problembehandlung (Windows 7) oder Problembehandlungseinstellungen (Windows 10). In beiden Fällen gelangen Sie zu den Problembehandlungsfunktionen. Wählen Sie die passende aus, zum Beispiel Internetverbindungen oder Netzwerkadapter.