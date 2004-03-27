Wert anhand eines Kriteriums aus einer Liste holen

Unser Tipp in diesem Falle heisst ganz einfach "SVERWEIS". Damit holen Sie Werte aus einer anderen Tabelle ab, in dem Sie in der ersten Spalte nach einem Kriterium suchen und dann den Wert einer beliebigen Spalte in der gefundenen Zeile zurückgeben können.

Sie haben also eine Liste mit Postleitzahlen und den dazugehörigen Ortsnamen. Um die Sache zu vereinfachen, sollten Sie dieser Liste einen Namen zuweisen. Markieren Sie die Liste und rufen Sie das Menü EINFÜGEN/NAMEN/DEFINIEREN auf. Weisen Sie nun dem markierten Bereich einen beliebigen Namen zu, z.B. "PLZListe".