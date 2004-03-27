Tipps & Tricks
Wert anhand eines Kriteriums aus einer Liste holen
Unser Tipp in diesem Falle heisst ganz einfach "SVERWEIS". Damit holen Sie Werte aus einer anderen Tabelle ab, in dem Sie in der ersten Spalte nach einem Kriterium suchen und dann den Wert einer beliebigen Spalte in der gefundenen Zeile zurückgeben können.
Sie haben also eine Liste mit Postleitzahlen und den dazugehörigen Ortsnamen. Um die Sache zu vereinfachen, sollten Sie dieser Liste einen Namen zuweisen. Markieren Sie die Liste und rufen Sie das Menü EINFÜGEN/NAMEN/DEFINIEREN auf. Weisen Sie nun dem markierten Bereich einen beliebigen Namen zu, z.B. "PLZListe".
Wechseln Sie dann auf die zweite Tabelle. In die Zelle in welcher der erste Ort stehen soll, schreiben Sie "=SVERWEIS(" und klicken dann auf das FX-Zeichen das vor der Formelzeile steht. Damit rufen Sie den Funktionsassistenten auf.
Geben Sie nun die geforderten Werte ein. Bei Suchkriterium die Zelle in der die Postleitzahl steht, bei Matrix der zuvor definierte Name der Postleitzahlen-Liste und bei Spaltenindex geben Sie an, in welcher Spalte der Wert steht, den Sie zurückgeben möchten. Wichtig ist auch der Eintrag "FALSCH" bei "Bereich_Verweis", damit nach einer genauen Übereinstimmung mit dem Kriterium gesucht wird.
Wenn alles eingetragen ist, klicken Sie auf OK und die Formel sieht dann folgendermassen aus
und liefert folgendes Ergebnis:
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