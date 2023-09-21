21. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.
Messenger
WhatsApp: Kanäle finden und abonnieren
Der neue Broadcasting-Dienst von WhatsApp ist da.
Meta-Tochter WhatsApp ist derzeit dabei, in 150 Ländern die Kanäle (Channels) auszurollen (PCtipp berichtete). WhatsApp Channels ist ein Broadcast-Dienst innerhalb des Messengers.
- Nach dem Öffnen des Messengers gehen Sie zur Registerkarte Aktuelles.
- Sobald verfügbar, sehen Sie hier eine Mitteilung, dass es die Kanäle gibt.
- Tippen Sie auf die Kanäle-Info.
- Lesen Sie die Info im Pop-up-Fenster und tippen Sie auf Zustimmen und fortfahren.
- Rechts von Kanäle tippen Sie auf das Plus-Zeichen und anschliessend auf Kanäle suchen.
- Sie können jetzt aus der Liste auswählen, oben filtern (Beliebt, Neu, Aktivste) oder per Suchfeld den Namen eintippen. WhatsApp hat übrigens seinen eigenen Channel, um Sie über Neuerungen zu den Kanälen auf dem Laufenden zu halten.
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