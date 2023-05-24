WhatsApp-Nachricht bearbeiten – so gehts

Mist, vertippt … Oder waren die Finger mal wieder schneller mit Tippen, man war aber in Gedanken ganz woanders – und das führt bei Freunden zu Verwirrung? Jetzt kann man seine Nachrichten bis zu 15 Minuten nach dem Verschicken korrigieren.

Drücken Sie auf Ihre gesendete Nachricht und halten Sie sie gedrückt. Im nun erscheinenden Pop-up-Menü wählen Sie Bearbeiten aus. Bearbeitete Nachrichten werden als bearbeitet angezeigt. Die Empfängerinnen und Empfänger der Nachricht sehen so, dass es eine Änderung gab (allerdings keinen Änderungsverlauf).

Diese Funktion wird ab sofort für Nutzerinnen und Nutzer weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein.