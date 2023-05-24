24. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Messenger
WhatsApp-Nachricht bearbeiten – so gehts
WhatsApp erhält ab sofort eine Korrekturfunktion, die allerdings nur eine begrenzte Zeit nutzbar ist.
Mist, vertippt … Oder waren die Finger mal wieder schneller mit Tippen, man war aber in Gedanken ganz woanders – und das führt bei Freunden zu Verwirrung? Jetzt kann man seine Nachrichten bis zu 15 Minuten nach dem Verschicken korrigieren.
- Drücken Sie auf Ihre gesendete Nachricht und halten Sie sie gedrückt.
- Im nun erscheinenden Pop-up-Menü wählen Sie Bearbeiten aus.
- Bearbeitete Nachrichten werden als bearbeitet angezeigt. Die Empfängerinnen und Empfänger der Nachricht sehen so, dass es eine Änderung gab (allerdings keinen Änderungsverlauf).
Kommentare