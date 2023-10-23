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Claudia Maag
23. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.

Messenger

WhatsApp: Sprachnachricht in Status verwenden – so gehts

Wenn Sie lieber reden statt tippen: So nehmen Sie eine Sprachnachricht für Ihren WhatsApp-Status auf.

Statt Bilder oder eines Textes können Sie auch eine Sprachnachricht im WhatsApp-Status hinterlegen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

In WhatsApp können Sie ein Bild oder einen kleinen Text als Status setzen. Und auch eine Sprachnachricht. Letzteres geht so:

  1. Nach dem Öffnen von WhatsApp tippen Sie auf die Registerkarte Aktuelles.
  2. Tippen Sie nun auf das Bleistift-Symbol.
  3. Anstelle vom Eintippen eines Status' drücken Sie länger auf das Mikrofon-Symbol. Sie können eine maximal 30 Sekunden lange Audionachricht aufnehmen.
  4. Halten Sie die Mikro-Taste gedrückt, während Sie sprechen.
  5. Anschliessend können Sie sich Ihre Audionachricht anhören. Falls Sie nicht zufrieden sind, drücken Sie auf das Papierkorb-Icon und beginnen neu.
  6. Wenn Sie mit der Nachricht zufrieden sind, tippen Sie auf den Senden-Button und die Sprachnachricht erscheint als Ihr WhatsApp-Status.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Gerät und der WhatsApp-Version 2.23.20.76 durchgeführt.

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