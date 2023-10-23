WhatsApp: Sprachnachricht in Status verwenden – so gehts

In WhatsApp können Sie ein Bild oder einen kleinen Text als Status setzen. Und auch eine Sprachnachricht. Letzteres geht so:

Nach dem Öffnen von WhatsApp tippen Sie auf die Registerkarte Aktuelles. Tippen Sie nun auf das Bleistift-Symbol. Anstelle vom Eintippen eines Status' drücken Sie länger auf das Mikrofon-Symbol. Sie können eine maximal 30 Sekunden lange Audionachricht aufnehmen. Halten Sie die Mikro-Taste gedrückt, während Sie sprechen. Anschliessend können Sie sich Ihre Audionachricht anhören. Falls Sie nicht zufrieden sind, drücken Sie auf das Papierkorb-Icon und beginnen neu. Wenn Sie mit der Nachricht zufrieden sind, tippen Sie auf den Senden-Button und die Sprachnachricht erscheint als Ihr WhatsApp-Status.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Gerät und der WhatsApp-Version 2.23.20.76 durchgeführt.