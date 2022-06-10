Tipps & Tricks
WhatsApp, Threema und Co.: Was tun, wenn das Smartphone geklaut wurde?
Jeder Fünfte hat laut einer Eset-Umfrage von 2019 schon einmal sein Smartphone verloren oder es wurde geklaut. Wir zeigen Ihnen, wie Sie pro Messenger-App vorgehen können, damit ein allfälliger Dieb keinen Zugriff auf WhatsApp, Threema, Telegram und Co. hat. Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9) ausprobiert. Je nach Hersteller und Gerät können die Bezeichnungen variieren.
Falls das Smartphone gestohlen wurde, ist es generell ratsam, über den Mobilfunkanbieter die SIM-Karte sperren zu lassen.
Danach gibt es für WhatsApp zwei Optionen:
- Option 1: Sie verwenden eine neue SIM-Karte mit derselben Nummer. Dies ist laut WhatsApp die schnellste Variante, um den beliebten Messenger auf einem gestohlenen Telefon zu deaktivieren, denn WhatsApp kann (noch) nur mit einer Telefonnummer auf einem Gerät gleichzeitig aktiviert sein.
- Option 2: Sie können WhatsApp eine E-Mail mit dem Inhalt «Verloren/Gestohlen: Bitte deaktivieren Sie meinen Account» und Ihrer Telefonnummer (vollständiges, internationales Format) schreiben.
Schweizer Messenger (Threema und Wire)
Threema
Richtet man Threema auf einem neuen Gerät ein, gehen neue Nachrichten an dieses Gerät.
Wer Zugriff auf das alte Gerät hat, kann die bereits empfangenen Nachrichten dort weiterhin lesen – die neuen allerdings nicht (Stand: 2019).
Option 1: Sie haben Ihr Gerät verschlüsselt
Haben Sie Ihr Gerät durch einen sicheren Code oder ein sicheres Passwort verschlüsselt (mindestens sechs Stellen, Buchstaben, Zahlen etc.)? Dann gibt es gute Nachrichten. Wie man PCtipp auf Nachfrage bei Threema versichert hat, ist es unwahrscheinlich, dass jemand an die Daten bzw. an Threema herankommt.
Option 2: Sie haben Ihr Gerät nicht verschlüsselt
Falls Sie Ihr Gerät nicht verschlüsselt haben, sollten Sie Ihre Threema-ID widerrufen (revoke).
Falls sich jemand anderes mit Ihrer Threema-ID verbindet, werden Sie mit einer Nachricht vom Threema-Server darauf hingewiesen. Informationen dazu finden Sie hier.
Hinweis: Damit das Widerrufen der ID bei Bedarf möglich ist, muss man vorsorglich ein Widerrufs-Passwort setzen (Mein Profil > ID-Widerruf).
Wenn Sie ein Backup Ihrer Threema-ID erstellt haben (z. B. Threema Safe), können Sie Ihre Threema-Identität danach auf einem anderen Gerät wiederherstellen. Ohne ein Backup gehen gewisse Kontakte und Gruppenzugehörigkeiten verloren.
Wie Sie ein Backup mit Threema Safe aktivieren und erstellen, ist detailliert in diesem Tipp erklärt.
Hinweis: Haben Sie allerdings Ihr Threema-Safe-Passwort vergessen, können Sie die Threema-ID nicht mehr wiederherstellen und müssen eine neue ID erstellen!
Wire
Wenn Ihre Kontodaten eine E-Mail-Adresse beinhalten:
- Loggen Sie sich mit der E-Mail-Adresse über die Wire-Webseite ein.
- Entfernen Sie das verlorene/gestohlene Gerät unter Einstellungen und dann Geräte. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
- Ändern Sie das Passwort. Wählen Sie erneut Einstellungen, dann Benutzerkonto und scrollen Sie nach unten. Dort finden Sie Passwort zurücksetzen. Klicken Sie darauf, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf den Button. Sie erhalten eine E-Mail, um das Passwort zu ändern.
Falls Sie das Konto nur mit der Telefonnummer erstellt haben, müssen Sie ein neues Konto mit einer neuen Nummer erstellen.
Telegram und Signal
Telegram
Laut FAQ auf der Telegram-Webseite ist auch 2022 die Telefonnummer die einzige Möglichkeit für Telegram, einen Nutzer zu identifizieren. Das bedeutet, wer das Smartphone und folglich die Nummer hat, hat Zugriff auf das Konto. Somit kann Telegram leider keine Daten löschen, solange Sie nicht von mindestens einem Gerät Zugriff auf das Telegram-Konto haben.
Falls Sie auf keinem anderen Gerät angemeldet sind, müssten Sie Ihren Mobilfunkanbieter kontaktieren und die SIM sperren lassen. Nachdem Sie eine neue SIM-Karte haben, können Sie sich erneut anmelden.
Falls Sie sich auf einem anderen Handy anmelden können oder in der Desktopversion angemeldet sind, können Sie die Sitzung des ersten/gestohlenen/verlorenen Handys folgendermassen beenden:
Desktopversion (Windows 11)
- Tippen Sie auf das Hamburger-Menü.
- Wählen Sie Einstellungen.
- Hier gehts nun zu Privatsphäre und Sicherheit.
- Beim Bereich Sicherheit finden Sie Alle Sitzungen anzeigen.
- Die Autorin verwendet Telegram seit längerem nur noch via Desktop. Doch es ist noch eine alte Sitzung auf dem alten Handy vorhanden. Klicken Sie hier Alle anderen Sitzungen abmelden.
- Alternativ: Hier haben Sie ausserdem die Möglichkeit, alte Sitzungen automatisch nach einer gewissen Inaktivitätszeit zu beenden. Die Optionen reichen von 1 Woche bis zu 6 Monate.
Signal
Signal informierte uns 2019 auf Anfrage folgendermassen: Bis Sie wieder Zugriff auf Ihre Telefonnummer haben, gibt es nichts, was Signal oder Sie als Benutzer unternehmen können. Gemäss dieser (deutschen) Webseite trifft dies auch 2022 noch zu.
Falls Sie die SIM-Karte sperren lassen und eine neue SIM-Karte (mit der gleichen Nummer) in einem anderen Gerät verwenden: Installieren Sie Signal und registrieren Sie Ihre Telefonnummer. Nach der Registrierung kann das alte Telefon keine Signalübertragung mehr senden oder empfangen, wie man uns bei Signal bestätigte. Wer Zugriff auf das alte Gerät hat, kann die früheren Nachrichten dort weiterhin lesen – die neuen allerdings nicht.
(Dieser Artikel erschien erstmals im Januar 2019 und wurde am 10. Juni 2022 aktualisiert und ergänzt.)
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