WhatsApp, Threema und Co.: Was tun, wenn das Smartphone geklaut wurde?

Richtet man Threema auf einem neuen Gerät ein, gehen neue Nachrichten an dieses Gerät.

Wer Zugriff auf das alte Gerät hat, kann die bereits empfangenen Nachrichten dort weiterhin lesen – die neuen allerdings nicht (Stand: 2019).

Option 1: Sie haben Ihr Gerät verschlüsselt

Haben Sie Ihr Gerät durch einen sicheren Code oder ein sicheres Passwort verschlüsselt (mindestens sechs Stellen, Buchstaben, Zahlen etc.)? Dann gibt es gute Nachrichten. Wie man PCtipp auf Nachfrage bei Threema versichert hat, ist es unwahrscheinlich, dass jemand an die Daten bzw. an Threema herankommt.

Option 2: Sie haben Ihr Gerät nicht verschlüsselt