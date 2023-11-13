WhatsApp: versteckte Funktion für Anrufe aktivieren

Eine neue, optionale Funktion heisst «IP-Adresse bei Anrufen schützen» und wird von Meta seit Oktober 2023 ausgerollt. Das Feature verbirgt Ihre IP-Adresse vor dem Gesprächspartner, indem Anrufe über WhatsApp-Server weitergeleitet werden. Wenn die Einstellung aktiviert ist, klingeln Anrufe von unbekannten Nummern nicht auf Ihrem Telefon. Doch die Einstellung im Messenger schaltet nicht nur lästige Werbeanrufe stumm, sondern blockiert laut Meta auch raffinierte Cyberangriffe. Mehr zu den technischen Aspekten gibts im Meta-Blog (engl.).

Schutz der IP-Adresse aktivieren