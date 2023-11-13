Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
13. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.

IP-Adresse in Anrufen schützen

WhatsApp: versteckte Funktion für Anrufe aktivieren

Eine neue optionale Funktion, die allerdings recht versteckt ist, sollten alle WhatsApp-Nutzende kennen.

Hier aktivieren Sie die optionale Funktion

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Eine neue, optionale Funktion heisst «IP-Adresse bei Anrufen schützen» und wird von Meta seit Oktober 2023 ausgerollt. Das Feature verbirgt Ihre IP-Adresse vor dem Gesprächspartner, indem Anrufe über WhatsApp-Server weitergeleitet werden. Wenn die Einstellung aktiviert ist, klingeln Anrufe von unbekannten Nummern nicht auf Ihrem Telefon. Doch die Einstellung im Messenger schaltet nicht nur lästige Werbeanrufe stumm, sondern blockiert laut Meta auch raffinierte Cyberangriffe. Mehr zu den technischen Aspekten gibts im Meta-Blog (engl.).

Schutz der IP-Adresse aktivieren

  1. Öffnen Sie in WhatsApp die Einstellungen.

  2. Hier gehts zum Menüpunkt Datenschutz.
  3. Ganz unten finden Sie Erweitert.
  4. Tippen Sie auf den Kippschalter, um IP-Adresse in Anrufen schützen zu aktivieren.

Zwei gängige Methoden zur Verbindung von Gesprächsteilnehmern: Peer-to-Peer und über ein Relais

 © Quelle: Meta

Kommentare

WhatsApp Datenschutz Messaging Tipps Smartphone & Apps Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare