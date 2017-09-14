14. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WhatsApp: WhatsApp-Video per E-Mail weiterleiten
So leiten Sie ein WhatsApp-Video vom iPhone an eine E-Mail-Adresse weiter.
Sie haben ein Video per WhatsApp erhalten, das Sie jetzt per Mail weiterleiten möchten? So gehts:
- WhatsApp-Chat öffnen, in dem das Video empfangen wurde.
- Video antippen, sodass es abgespielt wird. Unten links das markierte Icon antippen.
- Menü erscheint. Punkt Teilen auswählen.
- Das E-Mail-Programm (in diesem Fall Gmail) auswählen.
- E-Mail wie gehabt versenden. Video wird mitgeschickt.
Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf WhatsApp unter iOS.
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