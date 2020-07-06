Das wichtigste rund um vCards

Der Aufbau dieser Visitenkarte ist klar definiert. Wenn Sie also eine vCard zugeschickt bekommen und in Ihr Adressbuch einfügen, landet die Strasse genau im richtigen Feld – und nicht etwa in jenem mit der Telefonnummer. Und wenn nur eine Telefonnummer in der vCard genannt wird, es dazu aber zwei Felder in der Software gibt, bleibt ein Feld einfach leer. Der Umgang mit diesem Format könnte einfacher nicht sein.

Tipp: Eine vCard lässt sich vorab in nahezu jeder Textverarbeitung als Textdatei öffnen. Wenn Sie an ihrem Ende einen riesigen Zahlensalat sehen, handelt es sich dabei um das Foto des Kontaktes, ein Logo oder ein anderes grafisches Element. Diese Bilder können am Zielort ebenfalls übernommen werden, aber es gibt leider keine Garantie dafür – denn das hängt einzig vom Verständnis der Software ab.

Microsoft Outlook

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Kontaktdaten in eine vCard verpacken. Der Komfort ist dabei meistens zweitrangig, weil Sie vermutlich einmal Ihre vCard erstellen und danach jahrelang nicht mehr anfassen. Eine spezialisierte Software empfiehlt sich deshalb nur, wenn Sie vCards im grossen Stil erstellen. Hier drei mögliche Wege.

In Outlook ist die Erstellung einer vCard ein Kinderspiel. Suchen Sie in der Adresskartei die gewünschte Karte, Bild 2 A. Überzeugen Sie sich, dass alle Angaben aktuell sind, indem Sie auf Mehr anzeigen klicken B. Vielleicht möchten Sie die private Telefonnummer nicht weitergeben; in diesem Fall müssen Sie diese temporär entfernen, bevor Sie die vCard erstellen.