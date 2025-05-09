Das wichtigste über die Zeichensätze ASCII und ANSI – mit Tabelle

Ein Anwendungsbeispiel: Für das Zeichen mit der Nummer 160 (das ist der «non-breaking space», nicht-umbrechendes bzw. geschütztes Leerzeichen) machen Sie die Zahl vierstellig: 0160. Nun drücken und halten Sie die Alt-Taste, während Sie auf dem Ziffernblock 0160 eintippen. Voilà, Sie haben das nicht-umbrechende Leerzeichen.

Tipp: Sie können die Zeichen via ANSI-Code auch in Excel-Formeln adressieren: «=ZEICHEN(160)» würde das geschützte Leerzeichen ausgeben oder danach suchen.

Wie sind ASCII und ANSI entstanden?

Diese Unterschiede sind historisch gewachsen. Ein Computer arbeitet mit Bits und Bytes. Ein Bit kann nur zwei Zustände haben, entweder «0» oder «1». Ein Computer muss also intern alles in Nullen und Einsen darstellen. Unsere reale Welt besteht aber aus mehr Zeichen. So musste zu Beginn des Computerzeitalters eine Konvention gefunden werden, wie man komplexere Zeichen im Computer abbilden kann. Dazu wurden die Bits zu Bytes zusammengestellt. Zuerst einmal berücksichtigte man dabei nur die Zahlen und Zeichen, die im Amerikanischen vorkommen, weil die Entwickler in Amerika zu Hause waren. So kam man, da das Englische kaum Sonderzeichen enthält wie z.B. das Deutsche oder Spanische oder andere Sprachen, zuerst einmal auf 7 Bits für ein Byte. So liessen sich Zahlen und auch Buchstaben mit unterschiedlichen Abfolgen von Nullen und Einsen darstellen. Die Zahl 25 beispielsweise sieht dann in Nullen und Einsen geschrieben, im sogenannten «Binärcode» (bi=2, also Null und Eins) so aus: 11001.

Bei 7 Bits für 1 Byte ergeben sich auf diese Art 128 (=2 hoch 7) verschiedene Möglichkeiten. Der Computer beginnt bei Null, also ergibt das die Zeichen 0-127, wie in der Tabelle im Artikel «ASCII-Tabelle für Sonderzeichen» angegeben.

In der Tabelle sehen Sie noch mehr Zeichen, nämlich die Zeichen bis zum Code 255. Das beruht darauf, dass die 7 Bit bald für die Darstellung der Zeichen nicht mehr ausreichten, die im Amerikanischen nicht vorkommen, zum Beispiel deutsche Umlaute oder spanische Buchstaben mit Tilde. Also wurde ein Byte auf 8 Bit erweitert, was insgesamt 256 (=2 hoch 8) Möglichkeiten ergibt. Im Gegensatz zum Standard-ASCII-Code von 0 bis 127 gibt es für die Darstellung der Zeichen von 128 bis 255 jedoch verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist der sogenannte ANSI-Code (ANSI = American National Standards Institute), der in Windows verwendet wird. Im ANSI-Code ist 137 dem Promillezeichen zugeordnet. Wie Sie in der ASCII-Code-Tabelle sehen können, ist dort das Zeichen 137 aber schon durch den Buchstaben «ë» belegt, also muss in ANSI, um das Zeichen Promille erzeugen zu können, noch eine Null vor der 137 eingegeben werden, damit nicht das ASCII-Zeichen 137 auf dem Bildschirm erscheint. Somit sind ASCII-Codes höchstens dreistellig, ANSI-Codes jedoch auch vierstellig.