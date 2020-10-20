Die wichtigsten Tastenkombinationen für Microsoft Outlook 365

Mit Tastenkombinationen ist man oftmals einfach schneller. Doch wie funktionieren sie für Outlook von Microsoft 365? In diesem Artikel werden die Shortcuts für Outlook unter Windows (Web, Desktop) aufgeführt.

Lesende aus Deutschland oder Österreich – aufgepasst: Auf Ihrer Tastatur dürfte es Strg anstelle von Ctrl heissen und Umschalt anstelle von Shift.

Die wichtigsten Tastenkombis für Nachrichten (Desktop/Web)