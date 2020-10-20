20. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.
Microsoft 365
Die wichtigsten Tastenkombinationen für Microsoft Outlook 365
Shortcuts gefällig? Wir haben Ihnen die wichtigsten zusammengestellt.
Mit Tastenkombinationen ist man oftmals einfach schneller. Doch wie funktionieren sie für Outlook von Microsoft 365? In diesem Artikel werden die Shortcuts für Outlook unter Windows (Web, Desktop) aufgeführt.
Lesende aus Deutschland oder Österreich – aufgepasst: Auf Ihrer Tastatur dürfte es Strg anstelle von Ctrl heissen und Umschalt anstelle von Shift.
Die wichtigsten Tastenkombis für Nachrichten (Desktop/Web)
Mail-Tastenkombinationen
Die wichtigsten Tastenkombis für den Kalender (Desktop/Web)
Kalender-Tastenkombinationen
Die wichtigsten Tastenkombis für Kontakte, Aufgaben und Notizen (Desktop/Web)
Kontakte/Aufgaben/Notizen-Tastenkombinationen
(Wurde am 20. Oktober 2020 aktualisiert/erweitert.)
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