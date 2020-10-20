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Claudia Maag
20. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.

Microsoft 365

Die wichtigsten Tastenkombinationen für Microsoft Outlook 365

Shortcuts gefällig? Wir haben Ihnen die wichtigsten zusammengestellt.

Mit diesen Tastenkombis gehts fix

© (Quelle: Pexels/Pixabay)

Mit Tastenkombinationen ist man oftmals einfach schneller. Doch wie funktionieren sie für Outlook von Microsoft 365? In diesem Artikel werden die Shortcuts für Outlook unter Windows (Web, Desktop) aufgeführt.

Lesende aus Deutschland oder Österreich – aufgepasst: Auf Ihrer Tastatur dürfte es Strg anstelle von Ctrl heissen und Umschalt anstelle von Shift.

Die wichtigsten Tastenkombis für Nachrichten (Desktop/Web)

Neue Nachricht erstellen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Mail-Tastenkombinationen

Neue Nachricht (oder neues Element) erstellen

 Ctrl+N (Web: N)
Schliessen einer E-Mail Esc
Antworten Ctrl+R
Weiterleiten Alt+W (Web: Ctrl+Shift+F)
Allen antworten Ctrl+Shift+R
Nachricht löschen (wenn markiert) Ctrl+D
Löschen rückgängig machen Ctrl+Z
Suchen Ctrl+E (Web: Alt+Q)

Die wichtigsten Tastenkombis für den Kalender (Desktop/Web)

Gehe zu Datum

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kalender-Tastenkombinationen

Zum Kalender wechseln Ctrl+2 (Web: Ctrl+Shift+2)
Neuen Termin erstellen Ctrl+N (oder N)
Neue Besprechung erstellen (Desktop)

 Ctrl+Shift+Q
Anzeigen von einem Tag im Kalender Alt+1 (Web: Shift+Alt+1)
Anzeigen von 5 Tagen im Kalender Alt+5 (Web: Shift+Alt+2)
Wechseln zur Monatsansicht Alt+= oder Ctrl+Alt+4 (Web: Shift+Alt+4)
Zu Datum wechseln (Gehe zu DatumDesktop) Ctrl+G
Zu «heute» wechseln Ctrl+T (Web: Shift+Alt+Y)
Zu Mail wechseln Ctrl+1 (Web: Ctrl+Shift+1)
Zu Kontakte wechseln Ctrl+3 (Web: Ctrl+Shift+3)
Neuer Kontakt (Desktop) Ctrl+N
Neuen Kontakt speichern (Desktop) Ctrl+S
Zu Aufgaben wechseln (Web: Microsoft To Do) Ctrl+4 (Web: Ctrl+Shift+4)
Neue Aufgabe (Desktop) Ctrl+N
Wechseln zu Notizen Ctrl+5

Die wichtigsten Tastenkombis für Kontakte, Aufgaben und Notizen (Desktop/Web)

Neuen Kontakt erstellen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kontakte/Aufgaben/Notizen-Tastenkombinationen

Zu Kontakte wechseln Ctrl+3 (Web: Ctrl+Shift+3)
Neuer Kontakt (Desktop) Ctrl+N
Neuen Kontakt speichern (Desktop) Ctrl+S
Kontakt öffnen (wenn markiertDesktop) Ctrl+O
Kontakt löschen (wenn markiert
Desktop)

 Ctrl+D
Zu Aufgaben wechseln (Web: Microsoft To do)

 Ctrl+4 (Web: Ctrl+Shift+4)
Desktop: Neue Aufgabe

 Ctrl+N
Desktop: Aufgabe erstellen (aus beliebiger Outlook-Ansicht) Ctrl+Alt+T
Desktop: Aufgabe speichern Ctrl+S
Desktop: Aufgabe öffnen (wenn markiert) Ctrl+O
Desktop: Aufgabe löschen (wenn markiert) Ctrl+D
Desktop: Wechseln zu Notizen Ctrl+5
Desktop: Neue Notiz erstellen Ctrl+N
Desktop: Notiz speichern Ctrl+S
Desktop: Notiz öffnen (wenn markiert) Ctrl+O
Desktop: Notiz löschen (wenn markiert) Ctrl+D

(Wurde am 20. Oktober 2020 aktualisiert/erweitert.)

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